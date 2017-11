ŠOKANTNA PRIČA! Ana i Rasta odbacili venčanog kuma KAD MU JE BILO NAJGORE! On im se sada OVAKO SVETI!

I dok cela država bruji o razvodu Ane Nikolić i Stefana Djurića Raste, zatim i o nasilničkom napadu Aninog brata Marka na novinarku Kurira, počeo je da isplivava novi prljavi veš ovog skandaloznog estradnog para.

Naime, njihov venčani kum Andrija (na fotografiji sa mladencima) ustupio je emisiji ‘Ekskluzivno’ snimke sa intimne proslave nakon venčanja koja je održana u Aninoj dnevnoj sobi, kao i snimak Ane i Raste iz automobila dok su putovali u Poreč na njihov prvi bračni nastup.

On je ovo učinio iz osvete. Kako saznaje ‘Ekskluzivno’ Ana i Rasta su Andriju potpuno zaboravili i to baš u najgorim trenucima kroz koje je prolazio – kad je imao tešku saobraćajnu nesreću. On je, inače, kod svojih kumova radio kao obezbedjenje i vozač, a nakon što je u nesreći zadobio telesne povrede, više im nije bio potreban.

Kako navode izvori ove emisije, on nije jedina osoba koju su Ana i Rasta odstranili iz života. Tu je i Anina dugogodišnja kućna pomoćnica, koja joj je bila kao druga majka, a koju je Rasta otpustio jer, kako joj je rekao, više nije mogao da je plaća.

Pogledajte pomenute snimke