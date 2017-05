Tako mi to…naočale, tekstovi i tlači putnike u avionu…hvala Igore što si nas spasio u zadnji tren😂😂😂#volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraća #onlylove #nofilters #nomakeup#severina #igorkojic #alenkamilano

A post shared by Alenka Milano (@alenkamilano) on May 7, 2017 at 5:13am PDT