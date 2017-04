ŠOK INTERVJU: Zorica Marković BRUTALNO proziva Zoricu Brunclik, Snežanu Đurišić i otkriva sve estradne tajne!

Zorica Marković demantuje šuškanja da će se uskoro naći u vili “Parova”, i objašnjava da niko u rijalitiju njoj nije dovoljno jaka konkurencija da bi mogla da igra igru.

“Kada bih imala slobodnog vremena, ušla bih u ‘Parove’, oni su moji prijatelji, zadužili su me i za njih je sve besplatno. Ali ja tamo nemam protivnika. Bilo bi mi dosadno kao u banji”, kaže Zorica.

Pa ko je protivnik za tebe?

“Ja sam ih sve prošla, odigrala utakmicu, zabila gol i stavila tačku. Sve je to spalo na mizeran nivo, nema više prave psihološke i duhovite igre… Kad ti neko kaže: ‘Puši!’, ja ću mu reći: ‘Puši i ti još pet puta na kub.? Ja zapravo volim taj mentalni seks…”

Da li bi se nešto promenilo kada bi ušle velike zvezde?

“Nisu ovi igrači za zanemariti, samo bih ja uvela ribetine do jaja. Poznati nerado pristaju da uđu misleći da je to sramota. Šta je sramota? Ja se nisam obrukala, nisam se je*ala, nisam krala… Svađala se jesam i braniću se uvek… Poznati nisu ništa bolji od anonimusa.”

Šta očekuješ od Srboljuba Subotića?

“On mora da drži tu priču do kraja jer šta je tamo druga tema?”

Zašto te nema u “Zvezdama Granda”?

“Ta emisija je čist rijaliti o stvaranju zvezda i bolje im je da me ne zovu jer bih napravila haos. Ja ne znam da ćutim. Bila bih realna, dok se svi oni u žiriju ustručavaju. Prvo bih prozvala i nagazila samoprozvanu producentkinju emisije i Sašinu desnu ruku.”

Snežanu Đurišić?

“Da, nju. Ona je tamo kao glavna, glumi nešto. Lupa onom šapom o sto kao da je na sudu. Istripovala se opasno da je sudija, a ne žiri.”

Još joj nisi oprostila to što ti je u kafanu poslala policiju?

“To je istina i to je bilo veoma ružno. Ne mogu to da joj zaboravim jer je ona znala da ja živim od te kafane. Čim sam otvorila kafanu, ona je zvala komunalnu policiju. Prvo sam mislila da je neko iz komšiluka, dok nisam dobila broj telefona sa kog je stigla prijava. To je zapravo njen fiksni telefon, a ona i dan-danas tvrdi da nema veze sa tim. Svako veče smo u kafani pevali pesmu ‘Sve je prošlo među nama’, posvećenu njoj, i zezali se na njen račun… Nakon toga više nije slala policiju.”

Da li ste popričale o tome?

“Ona se, kao, stalno nešto ljuti, smeta joj kad ja pričam ono što jeste. Šta će ona meni u životu? I ja njoj? Lako je njoj da se predstavlja kao dama, ali ja veoma dobro znam pozadinu svega, ali ćutim. Nije bilo njoj lako da se digne do neba, ali u pozadini je nešto sasvim drugo. Samo što ona dobro glumi, tačnije glumata. Ne želim da neko pomisli da sam kojim slučajem ljubomorna, samo se ne plašim da javno kažem.”

Šta bi bilo da uđeš kao tajanstveni član žirija?

“Udarila bih direktno na nju.”

Kako?

“Na najgori mogući način. Pucala bih u nju iz svakog oružja. Imala bih mnogo toga da kažem o njoj, ne može to da se ispriča u jednoj rečenici.”

Zahar kaže da je Šaban zbog Snežane napustio žiri “Zvezda Granda”.

“Oni se godinama ližu, sastaju se, rastaju se, čas su dobri, čas nisu. Kumovi su, pa nisu kumovi, a tu bre niko nikog ne voli, sve je to foliranje. A zbog čega je otišao, Šaban to najbolje zna.”

Pa je l’ se neko na estradi voli i poštuje?

“Na estradi niko nikog ne voli, sve je foliranje, i sve je korist i nema poštovanja.”

Ali ti voliš Bekutu. Je l’ misliš da je Mrka dobar prema njoj pošto baš pazi i na svoju ženu Dašu?

“Anu Bekutu obožavam, peva žena pa ubija, svaka joj čast. Mrka iskreno voli Anu, to i budala vidi, a on to ne krije. Neka se vole ljudi, koga je briga za njegovu ženu.”

Jelena Karleuša tvrdi da se ne folira.

“Ona je uvek u svom fazonu i ja tu ništa ne bih dirala.”

A dokle si stigla sa knjigom kojom si zapretila celoj estradi?

“Ne stižem da je završim pošto radim na sto strana, ali knjiga će svakako izaći.”

Na šta si mislika kada si rekla da Zorica Brunclik i Kemiš treba da se zabrinu zbog tvoje knjige? Koju si tajnu otkrila?

“Nama javnim ličnostima žvaću život, pa sam uzela i ja njihov da preživam. Možda je njima to normalno, možda se i obraduju, ko će znati. Mada, moja procena nije takva.”

Je l’ si pisala kako je Zorica uhvatila Kemiša u preljubi sa Bubom Miranović? To su nedavno objavile jedne dnevne novine.

“Ko će da popamti ko se s kim je*ao. Svi smo spremni da se borimo za nekog koga volimo. Isto bih postupila kao Zorica. Upala bih u sobu i napravila haos, ali ne bih oprostila. Nisam u Miroljubovoj glavi i ne znam šta je tu prevagnulo, ali ono što je bitno jeste da je ostao sa ženom i da se ona izborila za njega.”

U kakvim si sada odnosima sa Vesnom Zmijanac?

“Sad ću da bacim peglu.”

Ne želiš da pričaš o njoj?

“Promeni temu, bacam peglu.”

Je l’ tačno da te se kolege plaše?

“Oni mene ne vole jer imam svoj stav i nikom se ne smejem lažno. Komentarišu me i pljuju na milion načina, ali to je njihov problem. Ako me ne čačnu, mirna sam, a ko me dira, dobiće po zasluzi. Svakom vraćam koliko je zaslužio.”