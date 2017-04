ŠOK INTERVJU! Nada Obrić: Bosancu ne može da se desi neka Cuca kao Šabanu

Kao tajanstveni član žirija u Zvezdama Granda Nada Obrić iznenadila je svog kuma Dragana Stojkovića Bosanca, sa kojim se intezivno druži više od trideset godina. I jedini je on nije ni iznenadio ni razočarao svojim komentarima i ponašanjem.

“Prezadovoljna sam njegovom reakcijom. On je najkopententniji i najbolji član žirija. A da ću ja biti tajanstveni, nije niko znao, čak ni moja porodica. Posle smo se Bosanac i ja toliko smejali i nije mi zamerio što mu nisam rekla”, kaže Nada.

U Zvezdama Granda je baš stresno, plašite li se za zdravlje kuma?

“On je ravan da nema dalje, shvatio je igru i trudi se da u njoj što manje učestvuje. Naravno da ne da na sebe, ali spreman je i za šalu. On je realniji od svih članova žirija.”

Jeste se svađali nekad sa njim?

“Ma gde da se svađamo, ja ga obožavam.”

Nemoguće je da se tolike godine niste sukobili?

“Dobro, jedino u studiju. On je strašno zahtevan i sve precizno radi. Godinama sam razmišljala i shvatila da on uvek nađe ono što pevač treba da otpeva i uvek je u pravu. Često mi kaže: ’Ma može to i bolje’, pa onda uzme i otpeva mi. Inače, peva najmešnije na svetu, ali ima sluha i uvek je realan. Kad se uđe u studio, zna se da tu prestaje prijateljstvo već se samo radi. Nema kod njega gledanja kroz prste, a ja sam mu uvek popuštala jer znam da je u pravu.”

Znači, i kada nije u pravu, Vi mu kažete da jeste?

“Ma ja mu uvek popustim, teško je sa njim izaći na kraj.”

Da li sujetan?

Pa nekad malo jeste, i svašta se tu desi. Ma kada mi on otpeva pesmu, ja shvatim da nisam u pravu. On nikad ne peva i ne zna, ali zato ume da prenese kako reči zaista treba da se izgovaraju. Mi se družimo 30 godina.”

Kakava je njegova supruga Dunja? Nije joj lako da sedi kod kuće i čeka muža da dođe sa svirke.

“Ma Dunja je božanstvena, divna žena, zaista. Nije lako, ali ona je to prihvatila i divno se nosi sa tim što ima poznatog supruga. Nemaju oni nikakav problem.”

A da li može njemu da se desi neka Cuca kao što je Šabanu?

“Ma ne može, nema teoretske šanse! Mogu da mu pošalju bilo koju mis sveta i on bi se šalio. Nema šanse da se tu desi ništa više od šale. “

Da li bi Dunja oprostila prevaru Bosancu? Eto, Goca Šabanu prašta već godinama.

“Ne bih u to ulazila, zaista. Takve stvari i tamo neka Cuca mom kumu ne mogu se desiti. Mi pričamo o deci, kući, svakodnevnim obavezama i nikad ga nisam pitala ništa na tu temu, ali zna da se mom kumu to ne može desiti, i tu je kraj.”



U Zvezdama Granda često pohvali mlade takmičarke i prokomentariše ih tako da mnogi pomisle da im se udvara.

“Ma njemu je obaveza da pohvali i iskomentariše, on je član žirija, a nije ni slep ni gluv. Dragan je suprug za primer. Njegova Dunja zna ga najbolje na svetu i, verujte mi, imaju najsavršeniji brak.”

Nije moguće da se za 30 godina nisu žestoko raspravljali?

“Mi smo živeli jedno vreme vrata do vrata i nikad nisam čula neku svađu. Znate šta, niko ne zna šta se dešava iza zatvorenih vrata, ali mi se viđamo svakodnevno i ispijamo kafice, a Dunja je božanstvena žena, koja je odlično shvatila posao svog supruga.”

Miroslav Ilić ima sina koga neće da prizna, Marinko Rokvić je svog vanbračnog sina upoznao sa porodicom… Šta ako se pojavi sutra neko vanbračno dete Vašeg kuma?

“To nije moguće, moj kum ne vara ženu, niti je ikada to uradio, oni se vole. Poznajem ga više od 30 godina i znam kakva je osoba. Inače, nikad nisam pitala Miroslava o Devinu, a nije ni on meni ništa govorio.”

Dobro, ima li šanse da Vas Marija pomiri sa njenom majkom Vericom?

“Ma ja Mariju volim i moj unuk stalno peva Molitvu, ali ne bih zaista na tu temu, već sam previše pričala. Ipak sam ja deo svog života provela sa Vericom i ako sam pogrešila, ja sam pogrešila. Kriva sam što sam napravila pogrešnu procenu, pogrešno izabrala ljude. Ne mislim samo na Vericu, već na mnoge.”



Da li biste prisustvovali svadbi kada bi Marija odlučila da se venča sa nekom devojkom u Americi, gde je dozvoljen istopolni brak?

“Bih, naravno, ja nemam ništa protiv toga, naprotiv podržavam. Šta ko radi u svojoj kući, mene ne zanima, i Marija ima pravo na svoje opredeljenje. Uostalom, ko sam ja da podržim ili ne podržim nekog u njegovom seksualnom opredeljenju?! Ja gledam ljudske osobine, da li je neko dobar čovek ili nije, a sve ostalo me ne zanima.”



Mislite li da Jelena Karleuša možda nije dobar čovek?

“Pa ne znam, ja se sa njom ne družim, ne mogu da dajem mišljenje jer ne znam ništa o njoj.”

Mnogi kažu da Marija treba da se distancira od nje jer Karleuša upravlja njome.

“Pa mislim da treba, u stvari ne znam da li je to bolje za nju. Ma nije mala, neka sama donosi odluke kako treba da radu. Bilo bi lepo da bude malo više samostalna.”



A Viki? Jel Vam žao što je napadaju?

“Ne znam šta njoj i Jeleni treba da se toliko svađaju. Mene niko ne bi mogao da natera na svađu ako ja to neću, a vidim da se Viki mnogo svađa sa Karleušom.”

Kažu da je Ana Bekuta najdosadnija u žiriju.

“Pa ona je privatno mirna i tiha. Znamo se mi veoma dugo, kada je počela karijeru, radile smo mnogo puta zajedno.”

Šta mislite o ljubavnom trouglu Mrka–Daša–Ana?

“Ne bih ulazila u to. Mrka je divan čovek, svako bi ga poželeo u društvu, a šta ko privatno radi, mene ne zanima. On i Bekuta su dva odrasla čoveka i neka rade šta hoće.”

Jeste li poznavali Aninog prvog supruga Predraga Vidovića Preju?

“Jesam, kako nisam, ja sam i sa njim bila super.”

A da li ste bili uz Anu kada se razvodila?

“Jesam, ali nisam se petljala zašto i kako su se rastali. To samo muž i žena znaju.”

Znate li da je on nju ostavio bez dinara i da su joj jedino pomogli Biljana i Aca Ilić?

“Ne znam, ja sam vam čudna, nisam ja nikog ništa pitala. Šta ko hoće sam da mi ispriča, ja to saslušam, a sve drugo me ne interesuje. Ne želim da se uplićem u to da li joj je Preja ostao dužan, ali znam da je živela u stanu kod Ace i Bilje.”

A kakav je Preja bio prema njenom sinu?

“Ne znam, bile smo dobre, a nije mi pričala na tu temu, imale smo neke druge priče.”

Zašto Ana krije taj brak?

“Pa ne znam, zaista, kad me nešto ne zanima, i ne bavim time. Mene nečiji privatni život uopšte ne interesuje, ako mi kažete tajnu, ja ću je čuvati do groba, i to ljudi znaju.”

A jel Vam je rekla zašto je promenila ime u Ana Bekuta, a zvala se Nada Polić?

“Kada sam je upoznala, predstavila mi se kao Ana, i to je tako ostalo. Nisam ja ništa više pitala, nisam smela. Ne znam zašto krije brak i pravo ime, morate nju da pitate.”

Kažite mi, jeste li u kontaktu sa Draganom Kojićem Kebom nakon što Vam je bez pitanja uzeo pesmu?

“Jesam, pesma Imala sam ljubav jednu izdata je na početku rata, i to je bio razlog što ona nije prošla kod naroda. Taman kada sam mislila da je snimim opet, jer je zaista sjajna, ja na televiziji čujem Kebu kako peva moju pesmu. On je sa tom pesmom napravio posao.”



Nije Vam ni javio da će je uzeti i Vi ste mu prešli preko toga?

“Nije mi javio, pitao je kompozitora koliko znam, ali ja bih na njegovom mestu nazvala i pitala. On nije.”

Pa to je krađa?!

“Pa da vam kažem, svako se danas bori na način za koji misli da je najbolji.”

Hoćete da kažete da je najbolji način za Kebu krađa?

“Ma znate šta, ja bih pitala da ne bi bilo nekih problema. S moje strane i nije bilo problema, ali mogao je bar da mi kaže, a ne tako da uzme bez pitanja. Ali to sam mu oprostila i u dobrim smo odnosima.”