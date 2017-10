ŠOK INTERVJU! Jovana Jeremić o učesnicima Parova, Karleuši, Ani Nikolić, Jeleni Marjanović, svom LUDILU…

Koliko je Jovana Jeremić intrigantna i uspešna voditeljka, dokazuje i to što je već drugu sezonu popularnija od svih učesnika rijalitija Parovi, koje u svojoj emisiji svakodnevno prati i provocira.

“Ova sezona totalno je drugačija od svih prethodnih. Ona je bila vezana za ljubav i venčanja, a ova je vezana za humor, zabavu i otkrivanje brojnih tajni. Mislim da je kvalitetnija jer su učesnici mnogo više prošli u životu od prethodnih. Mislim da ćemo prave Parove gledati od januara, kada se malo razigraju”, kaže ona.

Jel ti zameraju što si brutalna u komentarima?

“Kako da ne, posle čujem kad me ogovaraju. Ja nisam na onoj crvenoj stolici jer nekome nešto dugujem već sam svoj posao zaslužila isključivo radom, nisam ulizica ni poltron pa da vodim emisiju kako nekom odgovara. Ne može meni neko da zabrani šta ću ja i kome da kažem i ne zanima me koga će moje reči da pogode. Oni su ušli u rijaliti i moraju to da trpe, a ja se trudim da budem objektivna. Mislim da će se mnoge tajne poznatih ličnosti u ovoj sezoni otkriti.”

Već su. Ivan Marinković baš pretresa život Goce Tržan…

“Svi mi znamo ko je Goca Tržan, a Ivana znam samo kao bivšeg Gocinog muža. On je tokom emisije kazao veoma teške reči za Gocinog muža Rašu. Ne znam samo kako je on proverio da li je on plodan, da nije išao s njim kod doktora. To nije u redu i zato nemam problem da kažem učesnicima da su preterali.”

Jel odbila neka poznata ličnost da ti bude gost?

“Događalo se i to. Pola ljudi nije znalo da li sam normalna, da li sam starleta, da li sam luda ili histerična. Mnogi se i plaše da dođu kod mene u emisiju jer nisam bezazlena i ne razmišljam o posledicama. Vremenom su shvatila da je moje ludilo stepen moje inteligencije. Ja ne smatram sebe normalnom, i te kako imam falinku u glavi, ali moje ludilo treba voleti.”

Mnogi su okrenuli leđa Hepi televiziji iako ih je napravila…

“Hepi pravi zvezde i ko kaže drugačije laže. Nama uzimaju naše zvezde, otimaju ih, kupuju… A oni kad naprave ime, zaborave ko ih je napravio. Mnogo je njih koji su se degradirala kada su otišli od nas. Biti zvezda nije lako.”

Nije ni tebi lako sa koleginicama?

“Kada kažeš koleginice, odmah ću ti reći i koje su godište, to su one što mogu da mi budu starije sestre ili majke. Ja imam problem sa neostvarenim ženama u lepim godinama. Imam problem sa jednom koleginicom na mojoj televiziji, a ostale su sa drugih. Imam problem što sam sa 26 godina stekla veliku popularnost, što mogu da pričam o seksu, politici, pravu, a one su navikle da prodaju muda za bubrege. Sve se foliraju da su fine, a nisu i ne žele da budu. Mene napadaju frigidne jer im je krivo što sam ostvarena u svakom smislu, pa i u emotivnom. Ja ih uništim gde god se pojavim pošto se zmija bije u glavu i tera direktno u rupu.”

Kako podnosiš loše komentare na svoj račun?

“Ma nijedan komentar mene ne može da pogodi. Nedavno je jedan moj kolega u svojoj emisiji komentarisao moj stajling iako zna da je on uvek besprekoran jer veoma vodim računa, baš kao i Jelena Karleuša. Moju mamu pogađaju naslovi, ali mene ne. Da nema i loše strane, nikad ne bih bila ovako uspešna, surov je šou-biznis.”

Kad si pomenula Karleušu, mnogi kaži da imate isti temperament.

“Tačno je da smo Karleuša i ja slične, bez dlake na jeziku. Razlika je u tome što je Jelena još hrabrija od mene, možda zbog godina, ali ja odlično znam prema kome smem i treba da budem kučka. Njoj svaka čast na hrabrosti, mnogim ozbiljnim ljudima umela je da se suprotstavi, mnogima kojima ja nikad ne bi mogla. Iste smo u tome što se brutalno branimo a ne napadamo. Ispadamo babaroge jer nemamo pardona. Pucamo direktno u glavu. Obe smo iskrene i samo Jelena i Jovana smeju otvoreno da kažu šta misle u programu.”

Da li može da se uspe bez čuvenih silikona?

“Lepota nije presudan faktor, ali veoma je bitan. Ne shvatam šta je problem devojkama koje nemaju grudi da ugrade silikone. Uvek sam bila pobornik estetske hirurgije ako je umerena. Devojke treba da izgledaju lepo i poželjno i ne shvatam one što kažu: ’Ja nikad ne bih.’ E pa, ja bih. I te kako ću da idem na remont kad mi za to dođe vreme. Ja zarađujem na svojoj lepoti i nemam luksuz da ne budem lepa. Lepota otvara sva vrata, ali mozak služi da je usmeri. Mada, kada bih morala da biram, pre bih odabrala da budem samo lepa jer se to danas više ceni od razuma.”

Ana Nikolić se baš opustila.

“Ona nije smela sebi da dopisti luksuz da se toliko ugoji iako je bila trudna, i ovim putem joj čestitam na ćerkici. Ona je prelepa žena, ali mora hitno da se dozove pameti i da skine kilograme. Šteta, stvarno jer je lepa žena. Takve stvari su nedopustive u šou-biznisu.”

Jel istina da si radila na slučaju ubistva Jelene Marjanović?

“Ja sam radila na tom slučaju dok sam bila u informativi, to je bilo pre nego što sam počela da vodim Parove. Odlična sam za zadatke na terenu jer sam nesuđeni policijski inspektor. O tom slučaju sam intervjuisala mnogo ljudi i svi su rekli da to ubistvo ima veze sa samom porodicom, da se tajna krije unutar porodice. Mnogi astrolozi tvrde da će se taj zločin rasvetiliti kad Jupiter uđe u Škorpiju, što znači da je upravo nastupio trenutak. Ceo slučaj je jasan. Ja smatram da je više ljudi umešano. Mislim da je ritualno ubistvo, i baš je specifičnost tog ubistva učinilo da bude toliko aktuelno. To ubistvo imalo je propagandu nakon samog čina, od sakrivanja tragova do skretanja novinara i policije na pogrešan trag od strane porodice. Ali sve će se otkriti, savršenog ubistva nema.”

Već dve godine radiš bez slobodnog dana, a za to si dobila i nagradu.

“U utorak sam dobila nagradu Car Konstantin i carica Teodora od grada Niša za voditeljku godine. Meni to mnogo znači jer sam voditelj zabavne emisije o kojoj mnogi imaju dosta predrasuda. Kroz emisiju Upoznajte Parove prošle su mnoge voditeljke, ali nijedna nije uspela da se zadrži. Mislim da se isplatilo to što dve godine nisam išla na godišnji odmor i ova nagrada i jeste posledica toga. Nije bilo lako, ali isplatilo se.”