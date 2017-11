Slobina žena SUROVA: Moj novi dečko i ja se SMEJEMO Slobi zbog Zadruge!

Stjuardesa Kija Kockar, koja je postala poznata kao supruga Slobodana Radanovića, a onda i kao prevarena supruga Slobodana Radanovića, koji je trenutno u Zadruzi u ljubavi sa Lunom Đogani, kaže da je nastavila da živi svoj život sa novim dečkom.

“Život mi se mnogo promenio za dva meseca. Eto, nemam više muža, zaljubila sam se u novog čoveka i javnost me zna silom prilike. Sloba je sve svesno uradio. Andrija i ja ponekad gledamo Zadrugu i smejemo se. Sad mi je sve totalno nebitno. Malo me sramota, ne zbog toga što je on učinio, već zbog njegovog ponašanja”, rekla je Kija za Kurir.

Kija se pomirila sa dečkom sa kojim je bila pre šest godina. U pitanju je Andrija Lazović iz Budve, a njih dvoje su poslednjih dana nerazdvojni.