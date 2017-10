SLOBA U ŠOKU! Luna priznala kog učesnika Zadruge je MUVALA pre rijalitija!

Sinoć je u Zadruzi bila Igra istine, a Luna Đogani nije imala kud, pa je morala da prizna da joj se pre početka rijalitija dopao jedan drugi učesnik, a ne Sloba!

Na pitanje da li je tačno da je startovala Anđela i da joj se on sviđa, Luna je odgovorila:

“Ja sam Anđela videla u kafiću, dva, tri meseca pre rijalitija, bio je sa nekom devojkom. Ja sam to veče bila sa nekim prijateljima, bio je neki rođendan. Rekla sam da je sladak, kad sam ga videla, i drug me je zezao da li smem da ga gađam šećerom. Ja sam ga gađala šećerom, on me je iskulirao. Jednom me je pogledao, kada sam ga opet gađala, takođe me je pogledao, treći put mi je rukom pokazao “ne” jer je devojka bila sa njim, a ja sam se nasmejala i prekinula s tim. Videla sam ga posle ispred karantina i to je to. Ne sviđa mi se Anđelo, daleko bilo “, pričala je Luna dok je Sloba pokunjeno sedeo pored nje.