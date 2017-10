Sloba OTKRIO SVE: Moj brak sa Kijom je bio UŽAS! Nismo imali seks, ucenjivala me je i maltretirala!

Sloba Radanović je više puta tokom sinoćnje večeri dok je trajala drama sa njegovom suprugom naglasio da će ostati dostojanstven i da neće otkrivati detalje iz njegovog i Kijinog privatnog života, međutim i to se promenilo. Nakon što se u programu uživo posvađao sa taštom, Sloba je razvezao jezik. On je naglasio da ne beži od činjenice da je on krivac za trenutnu situaciju, ali da je tokom veze i braka sa Kijom mnogo puta doživeo izdaju.

“Problemi su počeli još pre godinu dana, jer mi smo građansko venčanje obavili u septembru prošle godine, a u maju ove godine je bilo crkveno venčanje i svadba. Reći ću ti samo jednu stvar, ja sam 80 odsto vremena na svojoj svadbi proveo svađajući se sa sopstvenom ženom, koja mi je na kraju rekla ‘Pokajala sam se što sam se udala za tebe'”, rekao je Sloba.

On je naglasio da je to mali deo svega što se dešavalo i problema koje su imali, ali je dodao i da ostatak ne želi da iznosi u javnost. Radanović je zatim rekao i da je više puta ucenjivan razvodom, kao i da mu je pred sam ulazak u Zadrugu Kija rekla da želi da se razvede od njega, a zatim je ipak otišao i korak dalje u otkrivanju intimnih detalja.

“Ja sam nju branio od svih, porodice, prijatelja. To je nešto što smo mi imali. Ja ne želim da pravim ovde žrtvu od sebe, ja sam kriv i to je to. To što prave žrtvu od nekog drugog, to je njihova stvar. Neću iznositi ništa uopšteno, ali konkretno – Ja sam godinu i po dana kao da sam u vezi sa sestrom. Naš brak se svodio na to, na takav odnos. Ja sam zaista čovek kome seks nije bitna stavka u životu. Ja sam u toj vezi gledan kao prijatelj, brat, navika. Nestalo je strasti, emocija je bilo, ali to nije bilo to više to. Ja prvi ne bih bio sa nekim da mi brani da je dodirnem, a to mi je ona branila.

Nisam ja insistirao na tome, neprijatno mi je što ovo pričam, ovo sam krio za sebe. U okvioru ove rečenice koju sam izneo se krije milion drugih stvari i ne znam više šta da vam kažem. Ja sam bio taj koji je ucenjivan razvodom, bukvalno sam rastrzao sebe da bih nas držao na okupu. Vidim da me ljudi osuđuju da sam priznao ljubav prema Luni tek kad mi je ušla majka. Naravno da mi je drago da me podržavaju ljudi koji znaju priču i znaju mene potpuno”, završio je Sloba, a čitav studio i učesnici su zanemeli.