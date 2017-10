SKANDALOZNI INTERVJU! Miljana Kulić o učesnicima Parova, estradi i koga je ZAISTA PROGANJALA!

“Učesnici ove sezone su katastrofa, nisu mi interesantni uopšte”, požalila se Svetu Miljana Kulić i objasnila ko je posebno nervira: “Vesna Rivas će nas sve usmrdeti, ja sam molila produkciju da apeluje na nju da se kupa bar tri puta nedeljno, pogotovo kada su žurke jer mnogo smrdi. Zamisli, kada igra i kada se oznoji, ona se ne okupa nego takva legne da spava. Naprska dezedorans u gaće i tako ide da spava. Vesna Rivas laže da je proročica, to je klasičan prevarant, ona je dobar psiholog, i to je sve.”

Ona kaže da si joj krala odeću.

“Mogu da kupim nju celu, pre ulaska u Parove ja sam 10.000 evra potrošila na odeću i kozmetiku. Ne volim da me neko naziva lopovom jer ja sam poštena devojka i roditelji me nisu vaspitali da kradem.”

Kako ćeš sada sa Zoricom Dukić, niste bile u dobrim odnosima?

“Sada smo dobre, čule smo se pre ulaska u rijaliti i pričale o Gastozu. Rekla mi je da ga je bukvalno preko noći prebolela jer je on jedan običan klinac. Ja sam odmah znala da oni nisu jedno za drugo. Ona sada fenomenalno izgleda i mogu reći da je bolji čovek od mnogih učesnika rijalitija.”

A šta kažeš za Lepu Lukić?

“Iskreno, mislim da joj nije mesto u rijalitiju. Šta će baba ovde sa nama mladima?! Ja poštujem njenu karijeru, ona je kraljica narodne muzike i biću sa njom u dobrim odnosima.”

Koga bi volela da vidiš u Parovima?

“Svi ovi koji ulaze su mi nebitni, ja ću biti u prva tri. Po Božjoj zapovesti, ne treba imati idola, ali meni je Seka Aleksić prelepa, harizmatična, savršeno izgleda i kad se ugoji, ona je lepa. Volela bih da uđe u Parove. Drago mi je da je dobila sina jer je to bila njena najveća želja. Ona je živa vatra, ista je kao ja i zato je obožavam, nas dve imamo isti temperament. Seka me je podržavala u rijalitiju i kada se završi ova sezona, ja ću je posetiti.”

Povećala si usta i uradila zube, šta ti kažu roditelji?

“Tata nije znao, ljutio se mnogo, ali to je bila moja želja. Mama me je odvela u Niš kod plastičnog hirurga, koji mi je uradio usne, ali sada želim da izvadim silikon jer su mnogo velike. Pokajala sam se, ali nema veze, kada izađem iz rijalitija, izvadiću silikon.”

Hoćeš li naći dečka u rijalitiju?

“Ja uvek idem srcem i ne verujem u rijaliti ljubavi, ali ako se desi, neću bežati od toga. Seksa neće biti, sigurna sam, ali od ljubavi ne bežim iako mislim da to neće opstati.”

Ali drže se još Aleksandra i David, kao i Dalila i Dejan.

“Aleksandra mi je katastrofa, mislim da je sa Davidim zbog marketinga. Ono kako se predstavila u rijalitiju, po mom mišljenju, jeste užas, treba da se stidi svog života i toga što je zaluđena kriminalcima, to je bruka i sramota. Bolesno je da se devojka hvali time što je zovu kurvom, ona je nebitna, neobrazovana… Ma priglupa. Hvata ljude na patetiku, ali svi su je provalili. David je bio dobar dok se nije smuvao sa njom, sada je i on isti šljam. Mislim da je sramota za dete što ima takvu majku. Čim Čabarkapa izađe iz zatvora, Aleksandra će ga juriti opet, a veza sa Davidom je gubljenje vremena. On joj dođe kao rezerva. Vidiš, ni Anamarija ni Tihomir nisu opstali. Ja mislim da je on gej i da je samo trošio njen novac. Dalila i Dejan su mi okej par, zasad se vole, ali pitanje je šta će biti pošto jer Dejan jako mlad i Dalila će mu dosaditi.”

Zašto si opet uznemiravala Mišela Gvozdenovića?

“Ma kakav Mišel, on me ne interesuje. Kada sam bila u Crnoj Gori, društvo me je pozvalo u kafić, ja ulazim i čujem njegov glas. Onako zbunjena, pitam ko peva, oni kažu Mišel. I ništa, sedim, slušam. Bio je korektan, pevao mi je pesme i nije zvao obezbeđenje da me izbacuje kao što se ranije dešavalo. Ja se ne kajem ni za šta što sam zbog ljubavi radila jer je to bila mladost-ludost i svakome može da se desi.”

Sa Mišelom kažeš da si završila, a šta se dešavalo sa Dadom Polumentom, kog si jurila po Crnoj Gori?

“E pa tu greše svi. Kada sam bila na Crnogorskom primorju, on je dolazio jer je želeo da me vidi. Prvo mi je njegova kućna pomoćnica pisala umesto njega, valjda se on plašio, a posle je krenuo da me juri. Znate šta, pre sam ja ta bila koja je jurila pevače, a sada oni mene jure, ali iako Dado Polumenta odlično izgleda, ja ne volim oženjene muškarce.”

A šta je sa tobom i Darkom Lazićem?

“On mi je baš super i sladak. To je sve što smem da vam otkrijem. Sigurna sam da je varao onu ružnu Anu Sević bezbroj puta. Naravno, ona je saznala za neke afere, pa je onda namerno slala Lukasu poruke kako bi Darka pravila ljubomornim.”

Ti tako objašnjavaš taj ljubavni trougao?

“Ana je pevala u Zvezdama Granda, nije ušla u finale, pa je, da bi bila poznata, odmah smuvala Darka, a sada njega pravi ljubomornim sa Lukasom. Inače, Acu Lukasa ona ne zanima, bila mu je za razonodu i ćao. Lukas mi je najružniji čovek kog sam u životu videla, ne bih mogla ni na poruku da mu odgovorim koliko je odvratan i ružan. Harizmatičan jeste i ima lepe pesme, ali što se tiče fizičkog izgleda, užas! Ne mogu da verujem da je baš njemu slala svoje gole fotografije i poruke jer je toliko ružan.”

I Dara Bubamara šalje gole fotografije…

“Videla sam fotografije koje šalje momcima i mislim da je prostakuša jedna obična i sponzoruša. Ma, dama sumljivog morala čim ima te fotografije i šalje ih kome stigne! Po mom mišljenju, to rade samo bolesne osobe, a pogotovo mi je šokantno to što je ona majka maloletnog dečaka, i na sve to udata.”

Koji ti je par na estradi najbolji?

“Rada i Haris, mada je ona njega proslavila. Nisam ga videla uživo nikada, ali znam da je po njoj poznat. Rada je prezgodna, ima dobre noge, ali u faci je seljanka i ima dosta tih seljačkih manira i dok peva i kada se smeje, vidi se odakle je. Realno je ona najpoznatija od svih zvezda Granda i ja to poštujem.”

A veza Aleksandre Prijović i Filipa?

“Aleksandru Prijović zaista ne želim da komentarišem, ona je nikakva. Snimila je nekoliko hitova, ali kao pojava i kao ličnost je bez harizme, nikada ne bih otišla na njen nastup, sva mi je bezlična. Iskreno, najviše volim njene pesme kada ih neko drugi izvodi. Što se tiče njenog dečka Filipa, on mi deluje kao fin mladić, ali nije moj tip.”

Upoznala si pokojnu Jelenu Marjanović, da li misliš da je Zoran ubica?

“Jelena je bila predivna sa nama, uopšte nije glumila neku zvezdu kada je dolazila u Parove, bila je super. Kada sam čula da je ubijena, danima nisam mogla da se smirim. Zoran Marjanović ima taj ludački pogled i da sam sudija, ja bih ga poslala na doživotnu robiju ako se dokaže ubistvo, plus bih ga mučila. On je monstrum i najviše mi je žao Jelene, ali i male Jane, koja je sada sama. Da je ušao u Parove, ja bih ga lično ubila na licu mesta. Ma, iznerviram se odmah kada pričam o njemu!”