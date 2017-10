SKANDAL! Aleksandra Subotić BRUTALNO NAPALA Ljubu Aličića: Ti si pi*ka i godinama biješ ženu!

Nakon što je Ljuba Aličić izjavio da je bio “Skriveni” u Parovima, da li u šali ili ne to ne znamo, na njega se prvo obrušila majka Davida i Dejana Dragojevića, više o tome pročitajte OVDE.

Sada se oglasila i Aleksandra Subotić, koju je “Skriveni” u Parovima u prethodnoj sezoni žestoko napadao.

“Poštovani gospodine Ljubo, pa i ne čudi me da ste vi bili Skriveni, to vam i priliči. Čovek koji je odgojio sina nasilnika, čovek koga bivša snaja zamoli za pomoć, a on kaže: ‘Pa šta, i ja bijem svoju ženu trideset godina pa me nije ostavila!’ Pa da, to baš liči na vas. U životu je sramota biti kukavica, a vi ste jedna velika. Veliki gospodine pevaču, dodjite i recite u lice ako nešto smeta. A pa da, vi ste Skrivena, vi ste pi*ka, nemate vi mu*a za to.”

Aleksandra nije ni uzela u razmatranje opciju da se Ljuba šalio kada je rekao da je bio “Skriveni” u Parovima.