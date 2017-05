Sinan kod Marića otkrio ŠOKANTNE stvari! Evo šta je rekao o sinu koji je osuđen zbog ubistva! (video)

Folk zvezda Sinan Sakić je u potresnoj ispovesti kod Milomira Marića ispričao kako mu je sin ubio najboljeg druga.

Sinan je rekao da je njegov sin pucao pošto su pucali na njega, ali pored svega toga ne brani ga i samo mu je jednom otišao u posetu.

“Dete je izlazilo iz auta i njemu su četiri metka pucana u leđa. A to nikada niko nije pomenuo u životu. Ne branim nikoga. I danas dan, narkoman koji se leči od heroina šeta ulicom, a to dete ja sam voelo kao njega. Kupim mom trenerku, kupim njemu trenerku, kupim ovom patike, kupim njemu patike. To su deca koja su spavala zajedno, oni nisu mogli jedno bez drugoga nijednog jedinog sekunda”, počeo je priču Sinan koji je objasnio kako je došlo do pucnjave.

“Dete je izlazilo iz auta i četiri metka upucano mu je u leđa. On je pucao i to se desilo. Ali to niko nikada nije pomenuo u životu, Da ti kažem, ne branim ja ništa od toga. Ne branim, nego mi žao obojice”, sa suzama u očima ispričao je Sinan.

Sinan je samo jednom otišao sinu u posetu u zatvor.

“Nisam išao u bolnicu, a nisam jer mi je bilo žao. Bilo mi je žao jer su spavali zajedno, nisu mogli jedan bez drugog. Ja sam njemu samo jednom u životu otišao u zatvor, samo jednom! Rekao sam mu: ‘Ti znaš koliko sam ja i tebe i njega voleo. Svako neka nosi svoj teret, a ja tu neću da postojim. Ako ti nešto bude trebalo, ja ću ti dati, poslaću ti, ali ja više neću dolaziti.’ I majka ga samo jednom posetila. Ni majka ga nije nikad volela”, ispričao je za “Goli život” Sakić, čiji sin bi uskoro trebalo da izađe na slobodu.

POGLEDAJTE CEO ŠOKANTNI INTERVJU: