Pred koncert u Las Vegasu, koji nažalost zbog slabog odziva publike nije prošao onako kako je planirala o čemu smo juče pisali, Severina je imala čast da se upozna sa Ričijem Džeksonom, slavnim američkim koreografom.

On je, inače, najpoznatiji po saradnji sa Lejdi Gagom i sa njom je ove godine radio na nastupu na Superboulu koji se smatra krunom karijere pop dive.

Severina se u plesanju odlično pokazala, a videćemo da li je ovo bilo samo prijateljsko druženje ili će doći do neke saradnje.

Severina, the biggest Balkan popstar, warming up with Lady Gaga’s choreographer before her show in Las Vegas. ✨@sevefanclub @RICHYSQUIRREL pic.twitter.com/rUtJPNKHvQ

— D (@HuremATRL) May 1, 2017