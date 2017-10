CECA je jedina balkanska muzicka zvezda, koja na svom zvanicnom YT kanalu broji preko milijardu pregleda. ???????????? #ceca #cecaraznatovic #svetlanaraznatovic #svetlanaraznatovicceca #svetlanacecaraznatovic #cecavipper #cecasloforum

A post shared by Ceca SloForum (@cecasloforum) on Oct 20, 2017 at 12:02am PDT