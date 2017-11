RAZVALILA! Karleušu u Novom Sadu za dve večeri slušalo 4000 ljudi! Pogledajte fotke i pročitajte šta JK kaže o ovim nastupima!

Jelena Karleuša održala je i drugi spektakularni nastup u najvećem novosadskom klubu ‘Paradiso’.

Pop diva se pojavila pred fanovima u uskom crvenom lakovanom kostimu.

Pogledajte kako je izgledala:

Jelenu je za dve noći u Novom Sadu slušalo 4000 ljudi.

Evo šta JK kaže za SVET o svojim nastupima:

”Ovako bismo mogli svaki dan u nedogled. Znam da je publika željna i mene i velikih koncerata, tako da obećavam da će 2018. godina biti u tom znaku. Spremamo veliku turneju koja će obuhvatiti čitav Balkan a i šire! Bukvalno od Istanbula preko Skoplja, Sofije, Niša, Beograda, Sarajeva pa do Beča! Takvo je interesovanje. Moja karijera traje sad će 23 godine a imam osećaj i snagu kao da sam tek počela. To je zahvaljujući publici. Oni mi daju snagu i motivaciju. Mnogi pevači nisu “preživeli” smenu generacije i novu mladu publiku. Ja sam na sreću, tu publiku osvojila. Umetnik mora da se trudi da ma koliko godina ima, iznova i iznova nadje način da bude “nov” ili nestaje pod pritiskom novog, pod pritiskom promena. Nažalost, dugo godina bila sam napadana, omalovažavana. Mediji su se utrkivali da veličaju neke druge po nekakvom naredjenju, a paralelno su meni osporavali baš sve, iako sam postigla i veliki uspeh van naših granica. Bolelo me je kada američki Fox ili nemački RTL ili TRT, nacionalna turska televizija prave specijalne reportaže o meni, dok sam u Srbiji bila i još uvek sam zabranjena. Ali sve dodje polako na svoje. Nove generacije ne znaju “heroje” devedesetih, oni su prepoznali moj trud i rad i sada je to jasno i na terenu. Nepravda ne može trajati zauvek a kvalitet uvek nadje put!”

Pogledajte snimak:

???????? #doseofkarleusastar A post shared by Dnevna Doza Jelene Karleuše (@doseofkarleusastar) on Nov 4, 2017 at 3:23am PDT