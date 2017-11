RAT BEZ MILOSTI! Ljuba poručila ćerki Aleksandri: Udavićeš se u svojim go*nima!

Nakon što je Aleksandra Subotić prozvala svoju majku Ljubu Pantović i uporedila je sa čedomorkom, rat između njih se nastavio. Bodi-bilderka, koja sa ćerkom na razgovara više od dva meseca, juče je oplela po devojci koju je rodila i o njoj rekla sve najgore.

Bivša učesnica “Parova” prati sve što se u rijalitiju priča o njoj, naročito od srede, otkako je Aleksandra ponovo učesnica ovog šoua, a očigledno je da su je ćerkine reči povredile, pa je žestoko udarila po njoj na Instagramu.

“Svako jutro – dobro jutro! Bavim se posmatranjem fenomena koji se sastoji u tome da ja ništa ne radim, a moje ime odzvanja. Puna usta Ljube Pantović, svi imaju da kažu nešto o njoj, a da li imaju bilo šta da kažu o sebi? Ah, da ne zaboravim i nebitne popapučene opanke koji su se priključili krpeljima na imenu Ljuba Pantović. A ja sam šampion i gledam ih sa postolja kako se dave u svojim go*nima i odlično im ide”, napisala je ona.

Podsetimo, Aleksandra je, isprovocirana Milijevim rečima da majku treba da poštuje jer ju je rodila i slala joj haljine i podržavala je tokom prošle sezone “Parova”, za Ljubu rekla da pokušava da joj uništi život.

“Ako me je rodila, nema pravo da mi uništi život. I one majke što rode bebe pa ih zadave su isto rađale, da li to znači da imaju pravo da ubiju svoju decu?!”, besno je rekla ona.