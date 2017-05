PREMIJERA: Rođendanski poklon Zdravka Čolića – Novi singl i spot “Mala”! (foto/video)

Zdravko Čolić danas je, na svoj rođendan, rešio da obraduje fanove i vernu publiku novom pesmom pod nazivom “Mala”, za koju je snimio i spot.

Tekst i muziku pesme potpisuje Momčilo Bajagić Bajaga, aranžman Nikša Bratoš, a reziju je kao i u nekoliko predhodnih spotova, Čolić poverio Aleksandru Kerekešu Kekiju, čija je zamisao da se emocija ove lepršave i letnje pesme dočara kroz jednu romantičnu i zavodljivu filmsku priču.

Zajedno sa ekipom saradnika, Zdravko je nedavno boravio na veoma interesantnim lokacijama, gotovo neprepoznatljivim i za same stanovnike Crne Gore, a spot je snimljen u dva dana sa skoro 30 snimajućih sati. Od Kotorske opštine do Bara, preko Skadarskog jezera, na 6 različitih lokacija snimljeni su čari i lepota starih primorskih ulica i zdanja koje do sada nisu viđene u muzičkim spotovima.

“Radujem se i drago mi je što za rođendan poklanjam novu pesmu i spot publici. U planu je da 15. studijski album bude objavljen ove jeseni, a ovo je prva pesma sa novog albuma koju predstavljamo, koju sam radio sa mojim dugogodišnjim saradnicima, tekst i muziku pisao je Bajaga, a Nikša Bratos je uradio aranzman“, rekao je Čolić.

“Glumici Jeleni Gavrilović poverena je glavna uloga “Male”, kako sama pesma i nosi naziv. Ona će vas povesti u jednu laganu romantičnu priču koju deli sa modelom Bojanom Karasom. U večitoj igri zavođenja, Jelena glumi mladu filmsku divu čije se snimanje filma odvija u jednom primorskom, ribarskom mestu. Uloga hladne i pomalo nedostupne dive, koja vesto lovi pogled mladog ribara ne krijući zaintrigiranost, učinila je ovu priču veoma zanimljivom”, otkrio nam je reditelj Keki.

Premijerno vam donosimo i kako sve to izgleda! Uživajte u novoj Zdravkovoj pesmi: