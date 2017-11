Pre devet godina joj je umro sin! Evo šta Marina Tucaković danas o tome kaže!

U decembru 2008. godine sin našeg najpoznatijeg tekstopisca Marine Tucaković preminuo je i ostavio porodicu i prijatelje u potpunom šoku.

Marina se koliko toliko oporavila, pridigla i nastavila da radi. Ona je i dalje najplaćenija i najuspešnija osoba u šou-biznisu, a nedavno je odgovarala na pitanja novinara o tome šta joj je bio najstresniji period u životu:

“Mislim da to svi znaju, kad mi je umro sin. Nikad se od toga nisam oporavila, ali život ide dalje. Imam veliku volju za životom, to me gura napred”, rekla je Marina za Blic.

Inače, Marina je svoje osećaje za preminulim sinom Milošem opisala u pesmi “Mišo moj” koju je otpevala Ana Nikolić.

Spot za pesmu “Mišo moj” pogledajte OVDE.