Počeo je 31. Fashion Selection, poznati ponovo u ulozi manekena! (foto)

Nakon prošireng koncepta, koji je realizovan ovog proleća kao prvi ENTERtaiment festival I 31. Fashion Selection počeo je sinoć u BelExpo centru kao fuzija mode i filma.

Jesenji tradicionalni Fashion Selection počeo je revijom multibrend koncepta “Gente Srbija”, koja je prvi put u Srbiji predstavio brend muških odela Four Hands Milano, uz brendove Armany Jeans, Antony Morato i Wellensteyn.

Four Hands Milano je posle Londona, Rima i Pariza stigao i pred srpsku publiku. Bogatstvo materijala i visoki kvalitet izrade glavna su obeležja ovog brenda, kao i atraktivnost i inovativnost u dizajnu, koji trasiraju put najnovijim trendovima u muškoj modi. Spoj velikih kuća kao što su Zegna, Cerruti, Loro Piana, Dormeuil, dali su ovim odelima prepoznatljivost, dok je Turski Yelkenci Group, sa 45 godina iskustva u “taylor made” odelima za sve svetske kuće, dao završni dodir proizvodnji. To je doprinelo da Four Hands Milano bude trenutno jedan od najbrže rastućih brendova muških odela. U odelima Four Hands Milano pistom su prošetali legenda manekenstva Neven Bošković, pevač Stevan Anđelković i poznata manekenka Aleksandra Kokotović.

Pred publikom u BelExpo centru predstavljene su i kolekcije vodećih svetskih modnih kuća za jesen/zimu 2017 – Armani Jeans, Antony Morato I Wellensteyn

Nakon gostiju iz Milana, predstavili su se domaći kreatori Nemanja Pantelić i Katarina Petrović.

GEO ROYAL naziv je treće autorske revije dizajnera i poznatog stiliste Nemanje Pantelića. U svojoj novoj kolekciji Nemanja ostaje dosledan geometrijskim formama i kombinovanju različitih struktura tkanina, kao sredstvima umetničkog izražavanja karakterističnim za autora. Raskošne tkanine, igra mat i sjajnih materijala različite teksture, poput satena, mreže, transparentnog muslina, čine okosnicu nove Geo-Royal kolekcije. Modeli su namenjeni snažnoj, samouverenoj i sofisticiranoj ženi, koja pleni svojom energijom i seksualnošću.

Katarina Petrović je inspirisana snagom i energijom ženskog bića predstavila ženstvene i nosive modele. Od ljupkosti i stidljivosti koje su obeležje neiskustva, do zrelog promišljanja i mudrosti koji su osobine zrele i samosvesne žene. Svaki plod prirode dobija novu notu boje, od zelene do crne i to je dominantna slika energije jeseni, koja je gotovo poetično pretočena u “Gold Goddess” kreacije Katarine Petrović.

Uz modne revije, publici je predstavljen film “Roden”, zahvaljujući Megacom Filmu koji je već drugi put partner Fashion Selectiona u projektu ENTERtaiment. Film je priča o romansi čuvenog francuskog vajara Rodena i njegove muze, takođe vajarke, Kamile Klodel. U pitanju je film koji je bio u trci za Zlatnu palmu na ovogodišnjem 70. Kanskom festivalu. Režija Jacques Doillon, ulogeVincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele.

31. Fashion Selection trajaće do 26. oktobra.