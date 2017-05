TV Pink priprema najmoćniju sezonu do sada: Potpisani ugovori za narednu sezonu šou programa “Ja imam talenat” i “Izvedi me”!

Nakon uspešne sezone svetski poznatih šou programa “Ja imam talenat” i “Izvedi me”, koji su se prikazivali na Televiziji Pink, na obostrano zadovoljstvo je potpisan ugovor za narednu sezonu sa vlasnicima licence, “Fremantle Media”.

Bart Jan Gorisen, komercijalni direktor “Fremantle Media” kompanije se juče sastao sa vlasnikom Televizije Pink, Željkom Mitrovićem.

Televizija Pink je preuzela na sebe kompletnu produkciju ovih šou program u protekloj sezoni, što je bilo veoma zahtevno, ali se pokazalo kao izuzetno uspešno.

“Prvi put je u potpunosti bila naša produkcija šou programa “Ja imam talenat” i “Izvedi me” i to smo radili bez ičije pomoći. To je razlog zbog čega je nama ovo veoma važno. Kada govorimo o našem kredibilitetu i referencama, to je veoma važno. U prošlosti smo uvek imali posrednika. Prvi put smo povezani sa “Fremantle Media” i verujemo da ste zadvoljni nama”, rekao je Željko Mitrović, vlasnik Televizije Pink.

“Mi smo veoma srećni posle pregovora, i u ime kompanije “Fremantle” i u moje lično ime. Posle mnogo priprema, ovo je jedan od najvažnijih projekata, kojem ćemo posvetiti dosta ljubavi i pažnje. Pripreme koje sam do sada video u Srbiji i na Televiziji Pink idu veoma dobro, i zaista se radujemo nastavku u sledećoj sezoni”, rekao je Bart Jan Gorisen ispred “Fremantle Media” kompanije.

On je istakao da je zadovoljan saradnjom sa Televizijom Pink, kao i uspehom koje su ovi šou programi postigli u Srbiji i regionu.

“Šou program “Ja imam talenat” postoji u gotovo svim zemljama sveta i veoma mi je drago što je uspešan i u Srbiji. Radujemo se još uspešnijoj saradnji sa Televizijom Pink. Ne želim da vam pokvarim iznenađenje za sledeću sezonu, ali otkiću nešto. Kvalitet takmičara iz Srbije i okolnih zemalja je veoma dobar i u sledećoj sezoni će se potraga za talentima proširiti i na zemlje iz regiona, kako bi sledeća sezona bila još uspešnija”, dodao je Bart Jan Gorisen.

U sledećoj sezoni, gledaoce očekuju promene, tačnije, šou programi “Ja imam talenat” i “Izvedi me” će biti preoblikovani, a sve u cilju još uspešnije sezone koja je pred nama.

Šou program “Ja imam talenat” biče regionalnog karaktera, a osim zemalja iz okoline, poput Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Rumunije i Bugarske, šansu da učestvuju u ovom takmičenju imaće i kandidati iz Italije i Francuske, što će projekat učiniti internacionalnim.

Za predstojeću sezonu je u tehničke kapacitete uloženo čak pet miliona evra, tako da je uz proširene kapacitete i ljude koji su zaposleni na ovim projektima, uspeh zagarantovan.

Osim ova dva šou programa, Televizija Pink priprema još osam velikih i produkciono zahtevnih projekata, zbog čega će ova sezona biti najmoćnija i najznačajnija otkako Televizija Pink postoji.