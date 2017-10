OVO NISMO DOSAD ČULI! Ceca otkriva kako zavodi muškarce!

Ceca Ražnatović iznenadila je javnost kada je nedavno objavila fotografiju bez trunke šminke i ona je o tome nedavno govorila u emisiji “Premijera”.

“Morate voleti sebe, i sa i bez šminke. Naravno da ćete biti lepši kada šminkom naglasite oči, usne, jagodice i istenirate lice. Ali ja nisam žena koja je 24 sata dnevno pod šminkom”, obrazložila je folk diva zbog čega je postavila spornu fotografiju na društvenim mrežama, a zatim se osvrnula na to kako zavodi jači pol.

“Nikada nisam osvajala muškarca sa šminkom. Ja sam uvek, ali uvek, bez grama šminke na sebi kada zavodim. Nemam problem sa tim. Smatram da imam lep ten i negovanu kožu. To je što jesam. Ne mogu da promenim sebe, niti sam mogla pre 15 godina. Tada je mladost radila nešto drugo. Ne stidim se svog tela niti lica bez šminke”, oduševila je obrazloženjem Ceca u emisiji “Premijera”, a zatim se vratila na fotografiju koja je pokrenula lavinu komentara:

“Na njoj pola obrve imam, a pola nemam. Nemam sjaj za usne ili maskaru. Bilo je preko 400 prozitivnih komentara. Bilo je i onih malicioznih, ali oni nisu bili napisani sa namerom da mi se uputi neka simpatična kritika nego su bili tendenciozni da me uvrede. Nemam problem sa tim. Samo obrišem takve komentare, ali nikada nikoga nisam blokirala na Instagramu. To nije moj manir. Kada vidim da neko hoće da leči svoje komplekse i frustracije, ima loše i pokrenut je nekom nametnutom mržnjom, ja to samo na ‘delete’. Ako se vrate, onda ponovo. Na mom profilu možete da vidite samo lepe komentare, pozitivne, ljubavne. To je to”, zaključila je Ražnatovićeva.