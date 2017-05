OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Dragana ODGOVORILA Seki Aleksić na prozivke! EVO kako! (video)

Kada je Seka Aleksić gostovala kod Ognjena Amidžića rekla je da joj izuzetno smeta i da je nervira jedna koleginica koja se pravi fina, a daleko je od toga.

Novinari sarajevske televizije TV1 su razgovarali sa Draganom i ona je na ovu temu rekla sledeće:

”Pa ja prvo ne znam ni koja koleginica ni da li je ko nešto rekao. To sve zavisi od osobe do osobe. Može da mi zameri ko šta hoće, ja sam ovakva kakva jesam i ne mogu da se promenim, a kamoli da me neko drugi menja. Znači bez obzira da li se to nekom dopada ili ne, moja prirodnost i moja iskrenost ako je greška onda svaka čast tome ko je rekao, ko god da je. Stvarno, ako grešim zato što sam prirodna, iskrena i osećajna onda stvarno živimo u pogrešnom vremenu.”

Podsetimo, Seka i Dragana bile su izuzetno bliske, zajedno su išle na zimovanje i družile se a onda su 2010. prekinule svaki kontakt i tihi rat i danas traje.