Otac Branke Okuke za novi SVET: Gogin svekar je žešći kriminalac!

Zoran Ramović, otac pokojnog muža Goge Sekulić, priznao je da pevačicu nikada nije prihvatao za člana svoje porodice i da nije podržavao Gogin brak sa njegovim sinom Igorom Ramovićem, a onda je gostujući u emisiji “Upoznajte Parove” napao Branku Okuku.

“Beskrupulozne laži izmišljaju se za moje dete, doveli su Ramovića, novinara prevaranta i žešćeg kriminalca koji je sa svojom agencijom za vidovnjake ojadio naše majke i žene farbajući ih da će sa agencijom pronaći njihove muževe, očeve, decu“, kaže Mladen Okuka, i nastavlja:

“Svom rođenom sinu nije hteo da plati bolnicu nego je Goga Sekulić skupljala novac od kolega. Ma ni sahranu svom detetu nije platio. Čak je i njihove venčane burme prodao. Ramović je tako loš lik i prevarant da bi blatio bilo koga. To je strašno. Zamislite vi kakav je to čovek kad svom sinu ne da za lečenja i ne ode da ga obiđe u bolnici, a dete mu umire. To veče kada je on opleo po mojoj Branki javila su mi se dva druga pokojnog Igora“.

