Opet haos: Ljuba se oglasila i objasnila zašto nije želela da dođe na ćerkino krštenje!

Ljuba Pantović se danas ponovo uključila uživo na Fejsbuku i objasnila zašto nije podržala ćerku Aleksandru Subotić u odluci da se krsti u “Parovima”.

“Ja to smatram sprdanjem sa našom tradicijom, religijom i našom verom uopšte. Krštenje je lični čin, što treba da se poštuje. Čovek ne mora da veruje u Boga, ali mora da poštuje crkvu i veru i običaje. Aleksandra je zaista želela da se krsti, to je isitna. Ona želi to već duže vreme. Obe ćerke sam želela da krstim, ali zbog trajnih zategnutih odnosa među familijom to se odlagalo. One su htele u Đurđevim stupovima u Novom Pazaru da budu krštene. Brižni tata je uvek to sabotirao, jer on ne veruje ni u šta i nije bio za to”, rekla je Ljuba i dodala:

“Apsurd je da se neko krsti u rijaliti šou programu. Ako je nekome to humoristička stvar neka preispita sebe. Ona je rekla da se odlaže, jer neće biti nikog njenog. Drago mi je da je tako odlučila”, rekla je Ljuba dok su neki fanovi komentarisali da je hladna i surova žena, a neki njene odluke pozdravljali i govorili da se ponaša kao sjajan roditelj.