Oglasio se tim Tonija Cetinskog povodom snimka na kom DIVLJA ulicama Rovinja!

Nakon što se pojavila informacija da je hrvatska pop zvezda Toni Cetinski kolima zgazio čoveka koji je ležao na putu u Rovinju u javnost je dospeo snimak na kom se vidi da pevač vozi automobil neverovatnom brzinom dok voditeljka pored njega sedi i vrišti.

Zbog ovog snimka redakciji SVETA obratio se zastupnik za medije Tonija Cetinskog.

Njegovo pismo prenosimo vam u celosti.

‘Obraćamo se u ime naše stranke, gospodina Tonija Cetinskog, koji je, nažalost, juče oko 14 sati u Pustoj ulici u Rovinju, svojim automobilom naišao na telo pokojnog 62-godišnjeg muškarca koji je u trenutku nailaska vozila ležao na ulici, a čije telo u trenutku skretanja gospodin Cetinski nije mogao videti. Neovisno o stvarnom uzroku smrti pokojnika, koji će se utvrditi obdukcijom i policijskom istragom, ovo je najteži i najtužniji dan u životu gospodina Tonija Cetinskog koji je još uvek u šoku, te je, usled boli i neverice, otkazao sve dogovorene koncerte i nastupe.

Nažalost, u medijima se odmah pojavio snimak sa You tuba iz marta 2017. godine, za koji saobraćajni stručnjak Željko Marušić tvrdi da se radilo o “brutalnom ugrožavanju saobraćajne sigurnosti”, što apsolutno nije tačno. Radi se o snimku nastalom za potrebe emisije Star in the Car, koja je zabavnog karaktera i vožnja tokom snimanja je obavljena u kontrolisanim i sigurnim uslovima, te kao takva ne može predstavljati nikakav dokaz o eventualnoj nepropisnoj vožnji gospodina Tonija Cetinskog tokom jučerašnjeg dana, niti je sa istom u bilo kakvoj uzročnoj vezi.

Policajci su se na licu mesta uverili da oštrina zavoja i širina ulice ne dopuštaju brzu i neopreznu vožnju, a kako se gospodin Toni Cetinski kretao oprezno, ovaj događaj predstavlja splet nesrećnih i tragičnih okolnosti za porodice pokojnika kao i za celu porodicu Cetinski.

Tužan i skrhan ovim tragičnim događajem, gospodin Toni Cetinski izražava duboko saučešće porodici pokojnika, te moli medije da ne prenose netačne i neproverene informacije kojima se prejudicira uzrok tragičnog događaja u kojem se i sam našao, a kojima se nanosi šteta ne samo njemu i njegovoj porodici, već se utiče na ove teške i bolne dane za porodicu pokojnika.