Oglasio se Šako Polumenta! Bujica psovki i pravdanje! (foto)

Šako Polumenta nakon što je snimljen pre nešto manje od mesec dana sa ljubavnicom, SVET je došao i do šoknatnog privatnog snimka, koji je pevač slao pretpostavljamo upravo njoj!

OVDE pogledajte snimak!

Naravno, pevaču ovo ne ide u prilog pa se brže bolje oglasio na svojoj Fejsbuk strani, ne birajući reči i posvajući…

“Da se oglasim povodom portala što su pisali i objavili video snimak koji kao šaljem maloletnici… Samo da kažem da ovo nema veze sa realnošću ni sa istinom. Celi moj muzički život se svodi da se borim protiv medija i žute štampe, protiv portala koji udaraju na moj privatni život, zajedno sa medijskom grupom koja mene ne podržava tako da sam što se muzičog marketinga tiče blokiran, a privatni život uvek sa njihove strane oblaćen i skrnavljen. Ne žalim je ja nikome niti pravdam nego da se javim milionima ljudi koji vole moje pesme, a poštuju moj privatni život jer me poznaju iz tog ugla. Život na koji sam ponosan i na svoju porodicu koja je ogledalo mog uspeha. Neka se ovi ološi ostali i koji mi prave ove spletke zapitaju zašto moje dece nema u žutoj štampi… Pa naravno jer se ne drogiraju, ne kockaju, ne traže dominaciju po klubovima i kafanama, životna egzistencija već odavno osigurana i ta ispunjenost i zadovoljstvo našeg privatnog života smeta nekome… Da ne bih pričao šta sam stvorio svojim poštenim radom… stvorio sam sreću i radost u porodici što mi jedni cilj. Ne bi moji nastupi bili godinama jedni od najposećenijih da sam takav kakvog me predstavljaju. Evo i sad još kao našli su neku devojku kao maloletnu neku Minu kojoj sam dozvolio da se slika sa mnom na neke nastupe moje i ta divna i vaspitana maloletnica izbacuje, kako čitam po portalima, i gole slike pa šta je onda svrha svega ovog što digli su prašinu. Nisam dužan da objašnjavam ništa od tog, ali ako sam zagubio telefon onda svašta može da se montira i dobije drugu dimenziju. A ovim zlim ološima koji odmah bez provere udare po meni, bez pitanja da li je to istina da ima kažem da mi ne mogu ništa i da se najedu govana, jer druga tuđa govna ne zaslužuju!!! Čast pojedinim savesnim i čestitim novinarima koji godinama su bili uzdržani od takvog pritiska i ataka na mene pa su tokom moje karijere prepoznavali i moj privatni život, amuzički me uzdizali u nebesa i zato da izuzmem te realne i dobre i ljude i novinare“, napisao je vidno iznerviran Šako.