Svako jutro-DOBRO JUTRO!!! Bavim se posmatranjem fenomena koji se sastoji u tome da ja nista ne radim,a moje ime odzvanja…..Puna usta Ljube Pantovic,svi imaju da kazu nesto o njoj…a da li imaju bilo sta da kazu o sebi? Ah da ne zaboravim i nebitne popapucene opanke koji su se prikljucili krpeljima na imenu LJUBA PANTOVIC… A ja sam sampion i gledam ih sa postolja kako se dave u svojim govnima,i odlicno im ide ????????????

A post shared by Ifbb Pro Ljubagold (@ifbb_pro_ljubagold) on Nov 3, 2017 at 1:36am PDT