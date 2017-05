Novi frajer Dragane Džajić bio u vezi sa OVE DVE poznate lepotice! (foto)

Dragana Džajić je, po pisanju medija, konačno srećna u ljubavi. Njeno srce osvojio je Dušan Petrović, imućni i šarmantni broker.

“Otkako je sa Draganom, Dušan se promenio. Sve češće sa njom ide na putovanja, mada se trude da sakriju vezu jer je njegov tata na visokoj funkciji. Dušan je u Draganu zaljubljen do ušiju, a njegovi prijatelji ga zadirkuju kako je jedan okoreli “grobar”, jer navija za Partizan, mogao da zavoli ćerku Zvezdine legende. Dušanu to ne predstavlja problem, jer je on ljubitelj dobrog fudbala i veoma ceni Džajića”, otkrio je dobroobavešteni izvor i dodao da se Dušan, koji inače živi u prestonici Velike Britanije, sa Draganom viđa po svetskim metropolama.

Ono što je zanimljivo je Dušanova burna ljubavna prošlost. Budući je je izuzetno imućan i druželjubiv, uvek je bio na meti lepih žena. Među onima sa kojima je neko vreme bio u vezi su lepotice Sandra Obradović i Olja Crnogorac.

Објава коју дели olja crnogorac (@montenegrina_olja) дана 16. Мај 2017. у 11:21 PDT