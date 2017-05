Novak o španskom guruu Imazu: On je prijatelj, deo porodice!

Novak Đoković je bio izuzetno zadovoljan igrom protiv Felisijana Lopeza u osmini finala mastersa u Madridu. Naravno, bilo je priče o novom treneru, a drugi teniser sveta je poručio da je trenutno to njegov brat Marko.

Sa Novakom su u Madridu njegov brat Marko i španski guru Pepe Imaz.

“Oni su i više od tima. Oni su prijatelji, porodica. To su ljudi koji su sa mnom dugo, posebno moj brat. Tu su da me podrže. Tu su i da mi uliju energiju koja mi je potrebna u ovom periodu tranzicije, dok sam bez trenera. Moj brat je moj teniski trener u ovom trenutku, iako on to ne prihvata. On kaže da je brat i da je tu da me podrži. Cenim njegove savete. Ali, on bi radije ulogu brata, a ne trenera, što poštujem”, istakao je Đoković.

Novak se pre nekoliko dana “rešio” stručnog štaba, kako su formulisali španski mediji, spekuliše se da će uskoro da obuče opremu “Lakost”.

“Ne bih o tome da pričam, nije službeno. Moraćete da sačekate i vidite. Što se tiče stručnog štaba, ne bih rekao da sam ga se “rešio”. Mislim da ružno tako reći, jer smo se razišli nakon dogovora. Što se tiče novog Novaka, zavisi kao gledate. Definitivno ulazim u novo poglavlje karijere i života. Uzuđen sam zbog svega što me očekuje. Najbolji način predviđana budućnosti jeste da je sami kreirate, tako bar ja mislim”, kazao je drugi teniser sveta.