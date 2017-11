NIŠTA OD RAZVODA, ali ni od VENČANJA! Sloba SVE OTKAZAO!

Situacija vezana za ljubav Lune Đogani i Slobe Radanovića u rijalitiju se menja iz dana u dan, a nakon definitivne odluke da se razvede od Kije Kockar dok je još u rijalitiju i zaprosi blogerku, pevač je promenio mišljenje nakon što je to “prenoćilo” u njemu.

Sloba je u toku današnjeg dana dugo razgovarao sa “Drvetom mudrosti”, priznavši da je celu noć proveo u teškim mislima i da je odustao od toga da se razvede javno.

‘Naravno da ćemo se Luna i ja kad-tad venčati, ali prerano je za taj korak. Naša ljubav je prava, ali veza traje tek dva meseca. Odustao sam od toga da se venčanje desi pred kamerama. Ne znamo još šta naši roditelji misle o tome, ali znam da sa njom želim da provedem ostatak života,’ iskren je bio Radanović.

Kada ga je Drvo mudrosti podsetilo da venčanje sa Lunom u rijalitiju nije uzročno-posledično sa razvodom, odnosno da može da odustane od svadbe, ali da se ipak razvede, Sloba se i dalje nećkao.

‘I to je bolje da ostavimo za posle. Treba mi još par dana da razmislim. Da, želim da se razvedem, ali mislim da to ne želim da uradim ovako javno, u rijalitiju. Znam šta želim, ali ne znam gde i kada to želim da uradim,’ rekao je pevač, ali “Drvetu” nije promaklo to da je izrazito tužan, iako uporno ponavlja da je srećan sa Đoganijevom. Sloba je otkrio i da je tužan kada pomisli na suprugu.