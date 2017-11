NIKAD BRUTALNIJI Vidić! ŠOKANTAN INTERVJU o Dari, Seki, Karleuši, Dragani Mirković, Severini, BEDI na estradi!

Saša Vidić kaže u intervjuu za Informer da je hrvatska pevačica Severina Kojić udajom za Kebinog sina spala sa kralja bakra, Milana Popovića, na sekundarnog skupljača sirovina – Igora Kojića. Kreatoru nije jasno zbog čega je Seve sa njim i tvrdi da je od tog braka najviše profitirao Keba, koji glumi zvezdu otkako je pevačica ušla u porodicu Kojić.

Koju pevačicu nisi oblačio, a velika ti je želja?

Severinu! Imate Severinu koja se valja po podu u dve haljine koje ne koštaju više od 100 evra i to izgleda kao milion dolara. Ja to poredim sa seksepilom Monike Beluči. A onda vidite kako se neka naša pevaljka tokom performansa valja na podu, a izgleda kao krmača pred prasenje. Naša pevaljka kada izbaci svoju nogu izgleda kao šunka, a Seve deluje graciozno. Rad sa njom mi je neostvarena želja.

Šta misliš o njenom braku sa Igorom Kojićem?

Šta da kažem osim da je sa kralja bakra prešla na sekundarnog skupljača bakra. Ne znam zašto je sa njim, sem što je lepuškast, ali ima mnogo takvih. Verovatno je dobar u krevetu, a ona se zaljubila do ušiju, drugo objašnjenje nemam. Ljubav je ponekad slepa… U svakom slučaju, Seve sigurno nije u taj brak ušla zbog novca, ima više para nego svi oni zajedno.

Je l’ Keba profitirao tim brakom?

Keba je sada veća zvezda i od Bijonse. Malo je zapustio obrve. Kebo, moraš malo obrvice da središ, raščešljale su se.

Jesu li te neki pevači zvali da im radiš stajling, a ti ih odbio?

Jesu, ali neke od njih nikada u životu ne bih radio.



Koga?

Dragani Mirković nema pomoći, bez obzira na količinu para koju ima. Jao, lažem, pa ja sam joj radio dva spota krajem devedesetih, sad sam se setio. Tada sam bio mlad i trebale su mi pare. I jedino je tada na nešto ličila.

Kažeš da ona ne zna da se obuče, a ima toliko para, dvorac…

Ma to što imaš dvorac ne znači da imaš ukusa. Pare nisu merilo stila. Ali kada bi plaćala nekoga da je sređuje i stilizuje, možda ne bi ni imala dvorac. Onda bi trošila na garderobu kao Jelena Karleuša. JK i ja nismo dobri, ali joj skidam kapu. Žena troši sve pare na krpice. Umem da se našalim i kažem da joj nema Duška, glodali bi svi u kući koru ‘leba.

Je l’ ona najbolje obučena žena na našoj javnoj sceni?

Ona je najbolje isfotošopirana, ali da ima dobre komade garderobe, to je nesporno. Ali za mene je Viktorija Bekam početak i kraj mode.

Znamo da ti je Ceca prijateljica, ali ne možeš reći da je ona uvek dobro obučena?

Ceca prati modu i razdvaja scenski izgled od privatnog. I ona je ponekad imala promašaje, ali svi ih imamo, pa i ja, koji se bavim modom. Izađem u nečemu, pa se iznerviram kako sam se obukao. Kod Cece mi se dopada što se njen privatni imidž potpuno uklapa u stil dve moje omiljene svetske zvezde: Viktorije Bekam i Monike Beluči.

A Brena? Za nju modni stručnjaci kažu da nema mnogo ukusa…

Brena se nekada obuče top, ali ume i nakaradno. Ona je velika zvezda, kao i Ceca, Čola, pa njih ni ne gledaš šta nose, a ni šta pevaju. Pravi primer za to je Čolina pesma “Šljiva”. Da ne peva on, ko bi to ikada slušao u životu. Pesma je užas, ali on je Čola. Ceca i Brena mogu i da zvižde, mi bismo to slušali. Je l’ sve dobro od Madone, Bijonse? Pa nije. Kada napraviš ime, možeš da radiš šta hoćeš.

Od Seke Aleksić si napravio transformaciju veka…

Jeste, od kafanske pevačice u trikoima od likre, u kojima se ljudi neretko znoje, do fantastične žene. Njen imidž je bio katastrofa iz perioda “Crno i zlatno”.

Kako je došlo do vaše saradnje?

Boško i Aleksandra su vodili neku emisiju na Pinku i pozvali nas da gostujemo zajedno. Rekao sam Bošku: “Neću da gostujem sa tom ženom, vidi kakva je, kakvi su to trikoi. Ima snimak gde ona peva, a znoj joj lije ispod miške zbog trikoa od likre.” Međutim, na kraju sam pristao. Počeli smo da razgovaramo i ja skapiram da je Seka dobar čovek i žena iz naroda. Uživo je išla emisija, pita mene Boško: “Da li ti se dopada”, ja kažem: “Ne, nažalost. Izvini. Ja mislim da si ti dobra devojka, ali si mi bezveze.” Kaže Boško da se kladim da ćeš ti od nje da napraviš čudo. Mislim se: “Ma gde bre, nema šanse.”

I kako si na kraju pristao?

Posle dva dana zvoni meni telefon i njen dugogodišnji dečko Zoran hoće da zakažemo sastanak. Pomislim: “Ma kakav sastanak, nema šanse.” Ali na kraju pristanem i posle famoznog trikoa transformišem je u RNB meleskinju. Bila je top. Ali napravio sam od nje “fešn viktim”, jer od tada nije stala sa kupovinom. Seka mi je bila izazov.

Promenio si joj garderobu, ali i ponašanje…

Kada nekog stilizujem, tražim da promeni i ponašanje. Nije završen posao samo kada obučeš haljinu. Moraš da znaš kako da je nosiš. Bilo bi pretužno da se nije promenila. Seka nije znala engleski, sada razume i komunicira. Kada imam problem na telefonu, ja je zovem da mi reši to. Ona meni kaže: “Pa kako si tako glup”, ja razmišljam i pomislim: “Ma mamu ti, ja sam te promenio, a ti meni tako.”

Šta misliš o tome što javne ličnosti žive na kompenzaciju?

Sve one se zahvaljuju domaćim dizajnerima, šoljama, garniturama… Meni je to bezveze, nikada ne bih uradio od svog života tako nešto. Ne tražim ni od koga da me potpiše, jer ljudi od mene kupuju stvari, ja ne iznajmljujem. Odvratno mi je to. Kompenzuju svadbe, putovanja, šta sve ne.

Ali i Seka to radi..

Zameram joj to. Često je zezam i kažem: “Sestro, Instagram ti je ko ‘La la fo’, bogte.” Ali ona je ušla u taj fazon i teško joj je da izađe iz toga. Što je najgore, njoj to ne treba, sve što dobije, pokloni nekom ko nema para. Meni je to onda opravdano i humano.

Da li bi radio sa Darom Bubamarom?

Sa Darom ne bih radio da nemam za koru hleba. Pre bih kopao po kontejneru. To je zato što je jako neobrazovana, izuzetno prosta, loš čovek, kratka, jeftina… Deluje mi masno, a kada vidim ljude iz javnog života sa masnom kosom, licem, dođe mi da im kažem: “Poljubio bih te u teme, ali postim.” Pre bih spalio sve svoje stvari nego na njoj da vidim nešto iz moje kolekcije. Ne mogu da komuniciram ni sarađujem sa ljudima koji imaju vokabular od 30 reči, a ona je jedna od njih.

VIDIĆEVU REDOVNU RUBRIKU MODNI ŽIRI ČITAJTE SVAKOG PETKA U ŠTAMPANOM IZDANJU SVETA!