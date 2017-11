POSTALA JE POZNATA! Slobina žena Kija došla na gradski dogadjaj bez brushaltera! (foto)

U beogradskom klubu “The Bank” sinoć je održana promocija energetskog pica “Koks” iz Nemačke, a pored nekoliko stotina zvanica “Koksu” nisu odolele ni poznate ličnosti.

“Mi smo bili u zajednici, to se tiče novca to je između nas dvoje. On to vrlo dobro zna… Mi ćemo to rešiti na naš način i, naravno, preko advokata. A, što se tiče toga da li će ta veza potrajati, između njega i Lune, ja se nadam da hoće, jer meni on zaista ne treba. Navijamo za ljubav! (smeh)”, rekla je nasmejana Kija.