NEMA KRAJA! Anabela podnela ČETIRI TUŽBE protiv Slobine žene Kije!

Pevačica Anabela Atijas odlučila je da se više ne prepucava sa suprugom njenog budućeg zeta već će sudskim putem zatražiti pravdu.

‘Podnela sam četiri tužbe protiv Kije zbog pretnji koje mi je uputila. Jedva čekam da vidim te moje kompromitujuće fotografije na brodu. Ona je to izmislila zato što je zla, ali pokazaću ja njoj gde joj je mesto, ali ne na njen način, već na moj. Za to što ona radi postoje institucije. Glumiš kriminalca, a ovamo se predstavljaš da si dama i stjuardesa. Da ne pominjem i to da pokazuje golu guzicu u spotovima. Mnogo je kontradiktorna. Umislila je da je neki mafijaš. Najveća joj je kazna što mora da gleda dvoje ljudi koji se istinski vole,’ kaže Anabela za Blic.