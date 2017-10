Neda Ukraden: Mnogo sam bolja u seksu od Severine!

Neda Ukraden tvrdi da je mnogo bolja u krevetu od Severine Kojić. Pevačica ne krije da je gledala eksplicitni video Kebine snajke s jahte od pre nekoliko godina i priznaje da i nije baš oduševljena.

Neda se pohvalila da je ona i dalje seksualno aktivna, ali se zarekla da nikada neće reklamirati svoje partnere.

“Hoću da kažem za te takozvane tehničarke, kao ispala im kaseta, neko ih provalio. Alo, o čemu se radi? Momenat, mi smo kao slepice pa ćemo da gledamo kako se to radi. Seksualno sam vrlo aktivna, ali ne pokazujem svoje partnere. Nisam neko ko nema pesama, pa ću da se vodam s frajerom i slikam se. Jednog sam uslikala i nema više. Gotovo. Lekcije su izvučene, pouke su tu”, rekla je pevačica kroz smeh u jednoj emisiji, a na pitanje da li poseduje svoj eksplicitni materijal, ona kaže da je nikada nije privlačilo da se snima.

“Mislite ono potpalublje i to? Prvo, to malo crveno svetlo nikad me ne može inspirisati da doživim nešto lepo, pogotovo u seksu. Drugo, to su male bebe za mene, te što se praćakaju tamo. Slušaj, te takozvane tehničarke misle da su izmislile seks, a mi smo kao telad. Mislim, mene sad kao kamera treba da slika da bih se napalila na nekog”, kaže Ukradenova.