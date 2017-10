NAPADI NE PRESTAJU! Na Gocu Tržan se sada obrušila sestra Ivana Marinkovića! Evo šta je sve rekla!

Teodora Marinković, sestra bivšeg muža Goce Tržan, danas gostuje u emisiji “Upoznajte Parove”. Ona je podelila kako se oseća.

“Juče je prošao taj prvi šok. Ali život ide dalje. Neko je doneo odluke kakve je doneo. Kako da se osećam kada sam čula da ostajem bez stana koji su naši roditelji imali? Ivane, Goca ostaje bez stana u kojem ste živeli. Banka će uzeti stan u Dalmatinskoj i Mirjevu.Tako da tvoje dete ostaje bez stana. Pročitala sam da Goca ostavlja mene i Ivana na ulici. To ja nisam rekla. Pročitala sam da Goca najavljuje nove tužbe Ivanu i da sam ja pretila njoj. Rekla je da nema kontakt sa mnom godinama, a mi smo se videle prošle godine. Lično sam je videla poslednji put u aprilu 2016. Ivan pred ulazak u ‘Parove’ kada je pratio dete do kola. Poslednja alimentacija je plaćena pre dve godine, to nije šest godina. Svuda stoje naslovi da se seli. Posle razvoda je rekla da je niko nije pitao kako će sama sa detetom. Navodno se mi nismo pitali odakle njoj da plaća.”

Mi smo pokušali da dobijemo reakciju od Goce, ali ona trenutno snima spot u Beogradu i ne želi ništa da komentariše.