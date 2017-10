Mrka ŠOKIRAO sve, govorio Bekuti: PEVAJ, BABA, BIĆE SEKSA!

Ana Bekuta doživela je neprijatnost posle koncerta koji je u nedelju veče upriličila u Sava centru, i to od svog partnera Milutina Mrkonjića. Političar je dragu na afterpartiju u restoranu nazvao babom i pred svima joj rekao šta bi joj radio u krevetu!

Prema rečima izvora s lica mesta, Mrka je bio veoma uzbuđen.

“Pevaj, baba, biće seksa”, rekao je Mrkonjić, nakon čega je usledio gromoglasan aplauz od okupljenih prijatelja.

I Anu je to nasmejalo, ali mu je ipak skrenula pažnju na ponašanje.

“Polako, čoveče, šta to pričaš?! Vodi računa, ovde ima dece”, odbrusila je svom dragom Bekuta.

Ali to nije sve. Dok je pevala Mrkinu omiljenu pesmu “Treba vremena”, on ju je mazio po butinama, a u jednom trenutku je pokazao srednji prst! Eksplicitni video je završio na društvenim mrežama, a mi smo pozvali Mrku, koji nam je objasnio da je sve to radio pod nabojem emocija.

“To je naš intimni odnos, nas dvoje tako funkcionišemo. Eto, dok je pevala moju omiljenu pesmu, ja sam joj rekao: ‘E, đoku ćeš da me ostaviš.’ Ne dam ja moju Anu ni za šta na svetu! Mi imamo fantastičan odnos, a to što sam rekao da je baba, pa jeste baba. Ima prelepe unuke i ja sam im deda, nema veze što nisam biološki deda, ali imam 70 godina i naravno da sam deda. Ja Anine unuke obožavam. Ma, to je sve lepo. Mi se ne foliramo, takvi smo kakvi smo i u toj prirodnosti jeste naša čar”, kaže Mrka.