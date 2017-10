ŠOK! Mira Škorić OTKRIVA SVE: Ceca me nije pozvala ni kad mi je majka umrla!

Pevačice Mira Škorić i Ceca Ražnatović su dugo bile najbolje prijateljice, ali njih dve već dve godine nisu u kontaktu, a Škorićeva je sada prvi put javno otkrila u kakvim je odnosima sa Cecom.

Mira, kojoj je u februaru umrla majka Milka, kaže da ju je najviše iznenadilo što je Ceca nije pozvala da joj izjavi saučešće.

“Tačno je da mi Ceca nije izjavila saučešće. Nije me pozvala, niti mi je poslala poruku. Pored kraljice svih vremena Zorice Brunclik, prvi put ću da otkrijem da je Jelena Karleuša u tim teškim trenucima bila uz mena i možda mi pre svih izjavila saučešće. Eto, Ceca to nije učinila. Svako ima svoje razloge, ali je istina da me nije pozvala”, izjavila je Mira koja je dodala da nema nameru da se prva javi Ražnatovićevoj.

“Puknu brakovi posle 40 godina, a ne jedno prijateljstvo. Ne postoji šansa da se ja prva javim. Za razliku od ostalih, imam svoj stav o svemu tome i zašto bih morala da budem nešto što nisam. To što je između nas više nije ni bitno. Ja sa njom nisam u svađi, jednostavno ne komuniciramo, ne družimo se”, objasnila je Škorićeva.