Mili i Miljana IZVREĐALI Aleksandru: Evo šta su rekli o njoj!

Nedavno su se dva učesnika pete sezone “Parova” požalili na novopečenu mladu Aleksandru. U pitanju su Mili i Miljana. Iako ona nikada sa njima nije bila u najsjanijim odnosima, sada ne mogu nikako da je smisle.

Mili je rekao kako je do skoro podržavao ali više ne, jer se previše unela u rijaliti. On je rekao da Sandra sve kalkuliše i to mu uopšte nije normalno.

Miljana, sa druge strane, tvrdi da se Ljubina ćerka potpuno promenila od svadbe.

“Pre toga je bila umiljata i sa svima fina, a sada se ponaša kao kad je Ljuba bila tu – bahata je, svađa se krešti i ustaje iz emisija”, rekla je Miljana.