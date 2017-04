Maestralan: Niko nije primetio da je Roko povređen! (video)

Roko Blažević je sinoć oduševio žiri svojom interpretacijom velikog hita Princa “Purple Rain”.

Goca Tržan mu je rekla da je bio nestvaran i da je za nju, posle Princa, to najbolja interpretacija ove pesme koju je ona ikada čula i to ne samo kod nas nego i u celom svetu. Leontina Vukomanović takođe nije štedela komplimente na račun Blaževića i čak je istakla da je on van svih kategorija.

Međutim, malo je poznato da je Roko impresivno zvučao i pored povrede na nozi sa kojom se pojavo na sceni “Pinkovih zvezdica”. On je nedavno slomio prst i bukvalno je došepao do stalka za mikrofon.

“Još se oporavljam. Za desetak dana bi trebalo da zaraste povreda do kraja”, otkrio nam je Roko i naveo zašto se tokom pevanja nije primetilo da on ima poteškoće:

“Dok pevam ja zaboravim na sve i zaista uživam u tome što radim”.

Da podsetimo, zbog svojih impresivnih nastupa u prethodnim krugovima, Roko već sada važi za jednog od glavnih favorita za pobedu u “Pinkovim zvezdicama”.

Kako je sinoć izgledao njenog nastup, pogledajte:



Roko Blažević – Purple Rain by PinkoveZvezde