Ljuba BRUTALNO o ćerki Aleksandri: Njoj je obraz đon, a nivo PODZEMLJE! Tuga je ŠTA SAM ODGAJILA!

Fitnes prvakinja Ljuba Pantović i njena ćerka koja je trenutno u rijalitiju “Parovi” nastavljaju da iznose prljav veš iako ne komuniciraju direktno. Nakon što je Aleksandra izvređala svoju majku u rijalitiju i poredila je sa čedomorkama, Pantovićka je za Srpski telegraf otkrila kako se oseća nakon svih teških reči i emotivnih udaraca.

“Strašno je šta neko zbog toga što je ‘majka’ mora da podnese. Kako se osećam, mnogi me pitaju. Neka sve majke koje su se žrtvovale za svoju decu, borile se za njih i trpele, pokušaju zamisliti to. Sve će znati kako mogu da se osećam – čemerno! Tužno je sve to, utoliko tužnije jer joj to nije prvi put, tako da nisam iznenađena. Ja sam nju nosila u korpici na treninge, u naručju na putovanja i za ruku kroz život, a ona me nazvala čedomorkom, sranjem, babom, isfrustriranom, neostvarenom i klimakteričnom. Svakom na svoj obraz, a ona izgleda ima đon umesto obraza! Izgleda da sam previše davala, pružala i puštala, pa sam došla na ono ‘dobar i budala’. Nema veze, ja ću i dalje ostati na svom nivou koji je nebeski za nju upravo zato što sam ja Ljuba Pantović šampion i neću se spuštati na njen koji je podzemlje. Loše savetnike ima i ljude iz gliba oko sebe, srećno im bilo i daleko im lepa kuća”, rekla je Ljuba, a na pitanje da li će se pomiriti sa ćerkom ili je se odriče, Ljuba je kratko poručila:

“To nije stvar za javnost jer sam ja majka. Reći ću joj to u lice”, zaključila je Pantovićka.

Podsećamo, svađa majke i ćerke započela je pre ulaska Aleksandre Subotić u rijaliti “Parovi”. Kako je Aleksandra rekla, zamerila je Ljubi što je tu za nju navodno samo kada su mediji prisutni. Takođe, Aleksandra tvrdi da ju je majka nazivala najogavnijim imenima jer nije želela da je podrži u svađi sa Dalilom Mujić.