Kornjačice “zapalile” kafanu!

Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca i njegov imenjak, pevač mlađe garde, Dragan Veselinović, promovisali su spot za pesmu “Kornjačice”. Vesele note odjekivale su kafanom “Stara pesma” , a Maca je objasnio i neobičan naziv pesme. On je dodao i da je kornjača jedina životinja koja do sada nije opevana u pesmama na ovim prostorima, i da je upravo to razlog činjenice da se nova numera tako zove.

Pogledajte ovaj zanimljiv spot: