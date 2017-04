Fotografija je iz devedeset i neke na tvoj rođendan… pjevao je Kemo… prvo si mi bio menadžer pa prijatelj, a onda si mi postao obitelj. Zaljubljenik u glazbu, život, vino i u sve lijepo. Nekad su takve nazivali boemima… Hvala za sve što si prošao sa mnom i što si me usrećio do kraja života. Sretan ti rođendan, dragi moj ❤ Volim te ❤

A post shared by Severina Kojic (@severina) on Feb 4, 2017 at 4:30pm PST