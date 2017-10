Karleuša BESNELA na Popovića zbog neasfaltiranog prilaza Grandu: Kaldrma je OK za Viki i Bosanca, ali za mene nije!

Jelena Karleuša i dalje ne razume zbog čega prilaz tako skupocenog studija “Granda” izgleda toliko loše. Kako je objasnila, njene fotografije na Instagramu ne ispadaju onako kako ona želi baš zbog kaldrme ispred studija.

“Stvarno nema smisla. Dobro, OK, ja razumem da njemu ovde dolaze pevači kojima to nije bitno. Ja sam ipak neko koga prati dva miliona ljudi samo na Instagramu i to uglavnom stranaca. Ljudi ne mogu da shvate gde je dolazim svaki dan. Misle da je to kulisa nekog ‘Apokalipsa’ filma. Mislim, OK je za Viki i Bosanca, ali ovde ne dolaze svetske zvezde. Ovakav prilaz je sramotan”, rekla je JK danas okupljenim novinarima.

Ovako izgleda prilaz Grandu na koji se Karleuša godinama žali:

Novinari su Jelenu pitali i zbog čega se danas nije pojavila na suđenju sa Cecom Ražnatović, a ona je imala žestok odgovor: “Ja sam pozvana na suđenje 12. decembra. I boli me ku*ac više da pričam o Ceci, OK?”