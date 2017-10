Jelena ŠOKIRALA: Hasana Dudića PREBILI su moji fanovi! ZASLUŽIO JE!

Sukob Hasana Dudića i Jelene Golubović u “Parovima” i dalje je tema sudskih organa, a glumica i rijaliti zvezda sada je u Zadruzi otkrila da je batine koje je Hasan dobio nakon toga ustvari njena poruka!

Ona je, naime, rekla da su ga pretukli njeni fanovi.

“Hasan Dudić me je pretukao u konkurentskom rijalitiju, ali meni je najdraže što se posle toga probudio na VMA. Mene je prebio i posle toga je dobio šta je zaslužio.”

Matora se nadovezala: “Ona je zloba. Njeni fanovi su prebili Hasana.”

Jelena je ovo potvrdila: “Da, jesu! Ja sam žensko, a on me je bacio na pod i šutirao. To ne može da prođe nekažnjeno.”