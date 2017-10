Jelena Golubović STRAŠNO izvređala učesnike Zadruge! Evo šta je rekla o Luni!

Jelena Golubović ušla je pre nekoliko dana u Zadrugu, a veliki šef je odlučio da joj da šansu da prokomentariše svoje cimere, što je ona s zadovoljstvom prihvatila.

Počela je od Mikija Đuričića, sa kojim je danima bila u odličnim odnosima, ali je shvatila da on igra igru:

“Miki je jako namazana osoba, prefigana. On hoće da mi se približi da bi posle mogao da me izmanipuliše i nadmudri u igri i ja sam svesna toga. Slaže li me još jednom, završili smo”, rekla je Jelena.

Jelena je nastavila da iznosi svoje mišljenje o zadrugarima, a posebno je oplela po Slobi i Luni, o kojima nije imala lepo mišljenje ni pre ulaska u rijaliti.

“Luna je naivna, glupa, prazna devojka, takvi su joj i roditelji. Gledaj roditelje i biraj ćerku. Sloba slab karakter, voli svoju ženu, ovde voli Lunu, sve je to lažno, prazni su, nije knjigu pročitao, labilna osoba koja samo preko žena može da dođe do izražaja. Žigolo, eto to”, rekla je Jelena.