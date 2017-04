Isplivala mračna prošlost Vesne Rivas: Muža uništila finansijski, nahvatao je na gomili sa drugim!

Večeras je Milijev otac u emisiji “Upoznajte” Parove iznerviran njenim ponašanjem izneo neverovatne stvari o Vesni Rivas.

On je žestoko komentarisao njenu prošlost i otkrio da se razvela jer ju je muž Paja uhvatio sa drugim muškarcem:

“Tvoj muž Paja te je nahvatao na gomili sa Slončetom. Dovešću ga ovde da to potvrdi, to je istina! Ljudi, kakva je to žena kada napada decu od 23 godine, a takvu prošlost ima!”

Rakac je zatim otkrio čime se Vesnin muž bavio i kako je Vesna došla do novca:

“Njen suprug bio je jedan od najboljih valista u Evropi. Valisti su noću praznili butike i onda tu garderobu prodavali. Vesna je uvaljivala tu garderobu. Ona je tog nesrećnog čoveka načisto uništila! Sve pare mu je potrošila. Posle Vesne se preselio i Kikindu i više se nije vraćao. To je bio sjajan čovek koji je imao nesreću da naidje na Vesnu!”

Rivasova je za sve vreme izlaganja Milijevog oca sve vreme govorila da će ga tužiti i da će mu uzeti 15 miliona dinara za neistine koje priča.

Zanimljivo je da su se tokom emisije javila čak dva gledaoca koji su tvrdili da je Rakac rekao istinu.