INTERVJU Neda Ukraden progovorila za SVET o operacijama, porodici, sujetnim kolegama i najvećim životnim lomovima!

Neda Ukraden obeležava 50 godina estradne karijere koncertom u Centru Sava, i priznaje da ima tremu.

“Osećaj je fantastičan, i to nije samo zbog jubileja, tako pristupam svakom koncertu. Na ovom ću objediniti sve svoje ljubavi, talente, odličnu scenu, sjajne kostime, različite goste i izvođački ansambl. Biće to, bez preterivanja, muzičko-scenski spektakl sa koreografskim elementima. Za to će se pobrinuti više baletskih i plesnih učesnika. Biće tu i klasičan i moderniji ples, ali sve adekvatno muzici koju pevam“, kaže Neda.

Nema mnogo pevača koji su obeležili 50 godina karijere a i dalje su popularni, mislite li da ovi iz mlađe generacije imaju šansu da opstanu?

“Duga karijera zavisi od mnogo čega. Na prvom mestu su dobar glas i dobre pesme, ali važno je i koliko je čovek posvećen, iskren, pošten u tome što radi. Trkač na duge staze mora da ima kondiciju, da bude psihofizički spreman na to što ga čeka. Uspone i padove treba doživeti i preživeti, pa ako ga još posluži zdravlje, ima šanse da doživi moj jubilej”.

Da li ste ikada pomislili: “Zašto se nisam bavila pravom, šta će mi estrada?“

“Bilo je trenutaka kad sam i tako nešto pomišljala, ali estrada ma svoju lepotu, svoju jedinstvenost i neponovljivost, i sada definitivno ne žalim što sam se našla na estradi”.

Zbog čega baš Centar Sava, a ne neki veći prostor?

“Centar Sava je namerno odabran, to je hram muzičkog izvođenja, daje tonsku sliku kakvu želite, a tu se muzički tekstovi najbolje doživljavaju i izvode”.

Hoće li neko od kolega zapevati sa Vama na bini?

“Biće na bini neke od mojih kolega sa kojima imam duete, a koji su naravno slobodni te večeri i uklapaju se koncepcijski”.

Kako je moguće da izgledom toliko prkosite svojim godinama?

“Potrebno je mnogo toga. Pre svega biti fizički zdrav, a potom i psihički zdrav. Pitanje je i šta hoćete – da li da budete tromi, bezvoljni, debeli ili fit i u formi da biste se uhvatili u koštac sa obavezama koje traži vaša karijera. Mnogo vodim računa o sebi, ali mogu da se pohvalim i dobrom genetikom. Tu ličim na svoju majku, koja je do 80. godine imala sjajno lice, odličnu energiju i dobru formu. Naravno da je nega žene veoma bitna i da su svi tretmani i te kako poželjni – masaže, kupke, saune, sport, poput tenisa i plivanja u mom slučaju. Sve je podjednako bitno. Mnogo stvari je potrebno, pogotovo u zrelim godinama, ali iznad svega je najbitnije biti duhovno zdrav, srećan, zadovoljan sobom u porodici i poslu”.

Mnogi ne veruju da niste imali nikakve estetske zahvate.

“Estetski zahvat je i radio-talas i laser. Naravno da ja to radim, ne znam ko ne radi, daleko mlađu kožu tretiraju i maltretiraju, ali ako govorimo o operativnim invanzivnim zahvatima, nisam ih imala, ali moglo bi se skinuti koje kilo, celulit. Ja ipak mislim da je ta vrsta takmičenja za onu vrstu mladosti koja je kod mene davno prestala. Čovek i kad se operiše mora opet da vežba, ne može da jede so, šećer, brašno, i to negde, obrni-okreni, ispadne na isto”.

Jel Vas je lepota koštala u životu ili ste više dobili?

“Ne znam zašto bi me koštala. Ljudi vole da vide lepu ženu. Nisam igrala na kartu lepote, niti mi je to bio strašan adut. Lepota ne može da škodi, to je odraz i duha i karaktera i misli. Lice mnogo govori. I telo, naravno”.

Modni kritičari često misle da nista obučeni shodno svojim godinama.

“Ovo je u duhu ejdžizma koji vlada, a Srbija se u tom smislu ponaša kao srednjovekovna feudalna država. Na meti sam onih koji oblače sve, od visokobudžetnih prostitutki do ne znam koga sve, a ja ne kupujem krpice kod njih, pa im se zato ne dopadam. Ali na stranu to, uvek sam bila sinonim elegancije”.

Zašto je zet istetovirao Vaš potpis na ruci?

“Ima tome više od godinu dana. Bila sam na putu, zet mi je tražio da mu uslikam potpis sa pasoša, mislila sam da je stigao nekakav ugovor. Bila sam zaista ugodno iznenađena jer ga doživljavam kao sina. Veoma poštujem i volim način na koji se odnosi prema mojoj Jeleni i svojoj deci. Zet ima ćerku iz prvog braka, divnu devojku, zove se Milica. Svi se međusobno uvažavamo i poštujemo. Sve matične brojeve svoje dece je istetovirao. Smatra da sam ih mnogo zadužila jer smo mi velika porodica koja se mnogo voli, i to je bio motiv ovog gesta”.

Koji je momenat u životu za Vas bio najteži?

“Odlazak iz Sarajeva i izbijanje rata. Poreklom sam iz Hravatske, i uz tragediju Srba u Hrvatskoj to mi dođe kao dupla tragedija. Katastrofalni obrt života moje porodice. Od jedne srećne porodice završili smo u izbeglištvu. Doživela sam da gledam svoju srušenu kuću u Imotskom. Neka niko ne pomisli da mi je ijednog trenutka bilo – lako. To su ozbiljne ljudske drame. Ali trudim se da ne mislim, da se ne osvrćem previše na prošlost, da gledam napred, to jedino mogu, ali da je bilo loših momenta, jeste sigurno”.

Jel tačno da Vam je za vreme rata, kada ste sa ćerkom otišli za Beč, pomogao muž Dragane Mirković?

“Mi smo u izvanrednom odnosu, veoma ih poštujem oboje, on mi se našao i pomogao, i Dragana i on su mi bili velika podrška i neko sa kim divno sarađujem. Pozvani su naravno na moj koncert, ali čula sam da će imati operativni zahvat i da je Dragana odložila sve obaveze zbog toga. Toniju želim da se uspešno oporavi, a naravno da bih volela da ako ikako mogu budu sa mnom te večeri”.

Jednom ste rekli da je Vaše najveće razočaranje Marina Tucaković. Da li i dalje stojite pri tome?

“Ne bih komentarisala jer je to napumpano i loše interpretirano. Saradnici smo bili dugo godina, neke pesme su bolje prošle, neke lošije. Ne bih posebno apostrofirala Marinu. Ima mnogo kompozitora koji su mi dali hitove i onih čije su pesme bile promašaji. To se dešava u ovom poslu”.

Zašto ste se uvek dopadali znatno mlađim muškarcima?

“Dopadala sam se i mlađima i starijima. Ne bih da bude takva razlika da bih ga mogla roditi. Ne znači da je to sad vrhunska moralna misao, ali ne bih volela nekome da budem mama”.

Kakav muškarac može da Vas osvoji?

“Kad bih mogla da dam tako jednostavan odgovor, verovatno bih imala nekog pored sebe. (smeh) Svako doba u kome sam se nalazila imalo je svoje prednosti i mane. Sad bih tražila nešto drugačije. Zrelost nosi drugu vrstu razmišljanja. Mora da bude veoma, veoma interesantan, zanimljiv, duhovit pametan, da mu se divim, da bude uspešan, da nije iskompleksiran, da je čovek koji zna i šta je dobro vino, i kvalitetno jelo, i lep cvet, i podrška, i kompliment… I da zna kad treba udariti šakom o sto. Sve ovo je uslov svih uslova. Boja očiju i visina potpuno su nebitni”.

Po mišljenju mnogih, Vi ste idealni za žiri nekog muzičkih takmičenja. Da li je bilo ponuda?

“Ne znam da li sam idealna. Imam bogato muzičko, koncertno i diskografsko iskustvo, uz obrazovanje. Al’ ono što ja nemam jeste rečnik i vokabular koji je poželjniji od sveg znanja, nisam skandal-majstor i bojim se da se ne bih u to uklopila. Bilo je ponuda, ali moja česta gostovanja i turneje bile su prepreka za učešće u žiriju”.

Da li i Vi mislite da su ta muzička takmičenja postala rijaliti program?

“Da. O tome sam i govorila”.

Jel postoji nešto u životu što Vam nedostaje?

“Bojim se reći nekakve želje jer bih bila neskromna. Imam i brojne hitove i poštovanje, interesovanje publike koja sada ima 17 godina. Posle 50 godina biti zanimljiv tinedžerima zaista je velika stvar. Evo, sada sam nastupala u diskoteci u Šibeniku, gde sam prvi put pevala 1975. godine na Festivalu deteta, koje je organizovao pokojni Arsen Dedić. Od tada do danas samo u tom gradu održala sam 40-50 koncerata. Miljenik sam publike različitih generacija, što je sreća i privilegija. Zahvalna sam i Bogu i roditeljima i publici i svojoj porodici što su mi omogućili da to doživim. Sreća koju imam sa mojom Jelenom i zetom i unučićima jeste nešto na šta sam posebno ponosna. Ja sam toliko želela tu toplinu doma, a stalno su mi je uništavali, stalno smo se selili i uvek sam se pitala da li ću negde sviti gnezdo. Uvek sam imala fantastične stanove, a jedno-dvoje nas u kući. Sad kad vidim pun sto, kad gledam unučiće kako rastu, kad mi ulete u stan. pa se izgrlimo svi onako s vrata, to je radost. Uz svu tu moju vitalnost, energiju, oduševljenje i entuzijazam, šta čovek više da poželi sem zdravlja. Da što duže uživam u svojoj pesmi i svojoj porodici jeste moja najveća i jedina želja”.

