INTERVJU Mira Škorić KONAČNO ISKRENO PROGOVORILA o Ceci Ražnatović, Karleuši i TLZP-u!

Nakon što je u emisiji “Tvoje lice zvuči poznato” ušla u kožu Cece Ražnatović, Halida Bešlića, Ace Lukasa i Mimi Mercedez, Mira Škorić imitirala je i Zoricu Brunclik.

“Meni je Zorica kraljica svih vremena i priželjkivala sam to jer tu ženu preobožavam. I njenu interpretaciju i tu snagu koju ima, zaista mnogo volim da je slušam. Ne znam da li će uspeti da dođe jer mnogo radi, ali čujemo se redovno”, kaže Mira.

Koja ti je maska najteže pala?

“Zaista je teško, nanosi se sloj po sloj, pa mora da se suši, ne smem da pijem, a ni da jedem… Ma pakao! To traje satima, po pet sati sedim da mi naprave masku, pa tek onda kreću snimanja. Imitacija Halida Bešlića bila je najzahtevnija, a bilo je i najviše posla oko maske.”

Bilo je loših komentara kada ste Bebi Dol i ti imitirale Kaju i Mimi, pogotovo od Aleksandre.

“Mene komentari ne interesuju. Ovo nije takmičenje već šou-program, ja idem na glumu. Zaista je smešno da ja sa 47 godina repujem, ali bila sam stvarno mala Mimi. Niko se od nas ne obazire na komentare žirija, svi smo mi i žiri i tim.”

Kaja je baš uzvratila Radovićki.

“Nisam to propratila, ne znam šta da kažem. Ja nemam problem ni sa kim, imam problem samo sama sa sobom, a ko ima problem sa mnom, taj nije normalan. Ja sam super žena i ko ima problem sa mnom, nešto mu fali. Ja trpim i kritike od Marije Mihajlović i od produkcije i poslušan sam đak dok to traje. Reditelj je rekao da sam nepredvidiva, sve radim suprotno. I sačmaru sam nepredvidivo uperila u žiri, ali osetila sam da tako treba.”

Ljudi te se plaše.

“Ja samo imam svoj stav i govorim ono što mislim, a ako to nekom smeta, to je već njegov problem, moj nije. Nema razloga da me se iko plaši.”

Ko bi tebe dobro skinuo?

“Moja Tića, izuzetan je talenat. Mislim da bi me Tijana uništila jer je fenomenalan pevač i glumac. Ponašanje bi svi lako skinuli jer samo vičem, a što se tiče vokala, definitivno Tijana.”

I ti si skinula Cecu, bile ste najbolje prijateljice…

“Ženske kolege mi je lakše da odradim. Cecu nisam imitirala jer Ceca izađe, stane, peva i publika peva sa njom. Da bi to bilo smešno, morala sam malo i da karikiram.”

Zašto si rekla da Ceci treba da bude čast što je imitiraš?

“Svima treba da bude čast jer to znači da taj neko vredi, da je jedinstven i poseban. Ne može da se imitira neko ko nije interesantan.”

Pala si se na sceni dok si imitirala Mimi.

“U patikama sam pala, noge uvis i tras na leđa. To će sada da dodaju u one blamantne padove. Tako je i Bekuta pala na koncertu. Izgleda da sam trapava i u ravnom.”

Menjala si Lukasa u Zvezdama Granda, kako si se snašla?

“Odlično. Mislim da sam bila adekvatna zamena Lukasu i da će se narodu dopasti.”

Vas dvoje imate sličan temperament…

“Zato sam i bila kao on. Malo sam čačkala žiri, oni mene, i produkciju sam maltretirala.”

Znači da si maltretirala i Viki?

“Viki poznajem mnogo godina unazad, između nas nema sukoba, ali bilo je opaski u razmeni mišljenja. U suštini, ko je glasniji i ko ima više živaca, taj pobeđuje. Ja uvek pričam šta hoću i šta mislim. Mene ili voliš ili ne voliš, sredine nema.”

Karleuša misli da joj nešto loše spremaš čim si rekla da je zvezdetina. Kaže i da joj je drago što si izašla iz Cecine senke…

“Ne bih ja komentarisala šta ko kaže. Jelena jeste zvezdetina, i to je pokazala i dokazala. Posebna je, jedinstvena i ima svoj put i pravac. A šta je rekla za mene, manje je bitno.”

Jel se Aca promenio od vremena kada ste snimili duet?

“On je pretalentovan i ono što on poseduje jeste retkost. Ima posebnu energiju i harizmu. Naš duet je i dan-danas i za sva vremena hit, kada bi se pojavila bolja pesma od Dok ti u kafani piješ druže, snimila bih je sa njim.”

Na koje si starlete mislila kada si rekla da treba da ih pohapse?

“Stvarno je sramota da svima pevanje bude pokriće, zato volim što je Savez estradnih umetnika pojačao kontrolu licenci. Ako starlete dobro pevaju, neka rade šta hoće, ali ko god nema profesiju, on počne da peva. Misle da je to lako, e pa nije.”

Pratiš li rijalitije?

“Volim Parove zato što je to domaći proizvod. To je slika stanja u državi, to je život, svakodnevica. Svi pljuju, a svi gledaju…”

Vesna Rivas kaže da si prebledela kada te je zviznula u čelo tokom rasprave. Kakav si to konflikt imala sa njom?

“Ne bih se ja vraćala na to ko je koga i ko je kome i ko je prebledo. Vesna je igrač i svaka njoj čast što se bori kao lav. Želim joj sve najbolje.”

Kako ćeš obeležiti 30 godina karijere?

“Pesma je spremna, a sigurno sledi i koncert u Beogradu, ali nemamo određen datum. Kako kažu – ti planiraš, Bog ti se smeje.”