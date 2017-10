INTERVJU Marjanovićev advokat: Zoran će biti oslobođen!

“Moj uvaženi kolega i veliki prijatelj, Nikola Dumnić, angažovan je za branioca Zorana Marjanovića. On me je pozvao i zamolio da se priključim timu odbrane, što sam ja sa zadovoljstvom prihvatio imajući u vidu da zajedno sa Nikolom branim i u mnogim drugim predmetima i da sjajno sarađujemo. Jednom rečju, odbrana je moj posao”, kaže Veljko Delibašić, poznati srpski advokat,za Srbija Danas, odgovarajući na pitanje zbog čega se odlučio da bude deo advokatskog tima Zorana Marjanovića.

U medijima se pojavljuju razna nagađanja i različite informacije. Možete li nam reći zašto je Zoran zaista pritvoren?

“Više puta sam rekao da ne postoji nijedan jedini dokaz da je Zoran Marjanović umešan u ubistvo Jelene Marjanović. Pretpostavka je da je krivični postupak pokrenut i da je njemu određen pritvor zbog pritiska javnosti, odnosno zbog medija koji o tome izveštavaju na spektakularan način, na bazi netačnih ili izmišljenih informacija.”

Kada očekujete da će Zoran biti oslobođen?

“S obzirom na medijski pritisak i kompletnu hajku koja se vodi protiv njega, očekujem da ćemo morati da prođemo kompletan krivični postupak. Dakle da će nakon istrage biti glavni pretres, i da će nakon glavnog pretresa biti izrečena oslobađajuća presuda i time će biti završena Zoranova agonija.”

Da li možete reći nešto više o istrazi koju je pokrenula porodica Krsmanović, na čelu sa forenzičarem Nenadom Šipkom? Da li je zaista reč o novim dokazima koji bi mogli rešiti ovaj slučaj?

“Sve što je gospodin Šipka izneo je izmišljotina i nema veze sa istinom. Ne postoji nijedna stavka zasnovana na materijalnim dokazima koji se nalaze u predmetu.”

Možete li otkriti na osnovu čega je pokrenuta ta istraga i za šta se konkretno ona drži?

“To su besmislice i time se ne bavim. Rekli su da je Jelena ubijena dan ranije, da je trčala lažna Jelena, da su promenili parket i pločice, da je Jelenino telo oprano u varikini… to su notorne laži. To su laži smišljene da bi se obmanjivala javnost.”

Pravno gledano, da li porodica Marjanović može podneti tužbu protiv svih medija koji su pisali razne neistine o čitavom slučaju?

“Naravno da može. Iskreno, ja se time neću baviti, ali verujem da će se jednog dana moje kolege pozabaviti time. Nikola Dumnić i ja gledamo da okončamo krivični postupak, a nakon toga će verovatno porodica Marjanović potraživati svoja prava koja su ugrožena ovim dešavanjima.”

Šta će biti sa malom Janom? Koliko su istiniti medijske spekulacije o njenoj sudbini?

“Ja se ne bih bavio tim slučajem jer je u to uključen Centar za socijalni rad, koji će doneti krajnji sud o njenoj sudbini. Jana se trenutno nalazi u porodici Marjanović sa svojim stricem, strinom, babom i dedom.”

Da se dotaknemo i izvesne Zorice Mitrović, koja je na društvenoj mreži Fejsbuk pokrenula grupu podrške Zoranu i njegovoj porodici, gde javno poziva na nasilje nad novinarima. Da li bi ovo moglo naškoditi Zoranu i njegovoj porodici, i napraviti kontraefekat u čitavom slučaju?

“Nisam pratio dešavanja na društvenim mrežama, i nisam upućen u ta dešavanja. Ukoliko je ona to uradila, ja takav čin apsolutno osuđujem. Ona svojim ponašanjem ni na koji način ne može ugroziti Zorana Marjanovića što se tiče krivičnog postupka, a to je jedino u mom fokusu.”

S obzirom da je javnost informisana o ovom ubistvu isključivo kroz medije, možete li Vi, kao pravno ovlašćeno lice i neko ko je upućen u čitav slučaj, konačno staviti tačku na nagađanja i otkriti nam šta je prava istina?

“Prava istina je da se tog dana Jelena čula sa majkom tri puta telefonom. Poslednji put je to bilo neposredno pre ubistva. Istina je i da je njihova kuma sa njom razgovarala preko telefona. Ono što su patolozi i veštaci utvrdili, i to patolog koji je najveći stručnjak u svetu trenutno za tu oblast. Utvrđeno je da je Jelena ubijena u kanalu i da je smrt nastupila tu. Takođe, na Zoranovoj garderobi i obući nema nijedne jedine kapi krvi, ni njegove ni Jelenine, a činjenično je da je s obzirom na povrede koje je Jelena imala, na izvršiocu moralo da bude mnogo krvi, i to je najbolji dokaz da Zoran nema nikakve veze sa ubistvom. Na dva metra od mesta gde je pronađeno Jelenino telo pronađen je otisak stopala za koji je utvrđeno da ne pripada nijednom članu porodice Marjanović. Pretpostavka je da otisak pripada izvršiocu. Još jedan dokaz koji je neopoziv jeste da se na površini noktiju Jelene Marjanović nalazi DNK materijal NN muške osobe koja ne pripada porodici Marjanović.”

Kakav ishod očekujete i šta će biti posle svega?

“Veliki sam optimista i očekujem da će istina i pravda pobediti, što znači da će Zoran dobiti oslobađajuću presudu.”