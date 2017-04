INTERVJU Lepa Lukić bez zadrške o Lukasu, Ceci, Saši Popoviću, Karleuši…

Kraljica narodne muzike Lepa Lukić potpuno je promenila imidž, boju kose i ostavila iza sebe stres koji ju je snašao krajem prošle godine. Nakon pljačke stana i zdravstvenih komplikacija, ponovo je stala na noge i otkrila zbog čega je odlučila da se odrekne perika koje su dugo godina bile njen zaštitni znak.

“Jesam, konačno sam došla sebi, sada je sve u redu, sve je prošlo, loš period je prošao i moram reći da nije bilo lako. Frizer mi je predožio da se ofarbam, to je simbol novog početka i izabrao za mene tu bakarnoplavo boju. Imam svetao ten, ali on mi je garantovao da će dobro da mi stoji, ja sam se malo plašila, ali sad sam prezadovoljna. Baš mi lepo stoji nova boja. Odlučila sam se da malo s mojom kosicom da nastupam, muka mi je više od perika“, kaže Lepa.

Planirate li i Vi ove godine novi koncert?

“Ne mogu ja to, to je teško. Moraš mnogo toga da se odrekneš da bi napravio koncert. Snimanje, probe, vežbanje disanja na sceni, ne mogu nigde ni da otputujem kao čovek. Svi prave koncerte, dosadili su i bogu i narodu”.

Aca Lukas, znači, preteruje?

“Pa svi oni stalno prave, ali to je dosadno. Ići ću na koncert Nede Ukraden, ona stvarno treba da ga napravi, zaslužila je. Nedu poštujem i vredi je slušati”.

S kim ste bliski od kolega, kome se poveravate, ko Vam je podrška?

“Ko će tu s kim da se spoji, nema više druženja. Kad dođem kući, jedva čekam da se smirim, a ne da idem s kolegama da bančim u kafani. Družim se s mojom genarcijom, evo, upravo idem s Merimom Njegomir na Kosmaj da uživam u njenoj kući”.

U rijalitijima ste se družili sa mladima.

“Ne mogu ja da se družim s nekom starletom, to ne ide, samo s mojom generacijom. Danas svaki đavo peva, svi mogu da budu pevači. Estrada je kao farma sa trista pilića, ne mogu svi da budu uspešni, samo se najači probiju. Kako da se družim s ovim mladima? Svi pevaju o Beču, oni ko onaj Ciganin kad ga pitaju hoćeš u raj ili pakao, a on kaže “Hoću u Beč.“ Tako i pevači, tamo se, kao, najbolje zarađuje”.

Što Vi ne pevate u Beču?

“Ja pevam po Kanadi i Americi. Pošto moram da se javljam u Kanadu, usput zakažem i tezgu da pokrijem troškove puta. Te mini-turnejice dobro mi dođu da uzmem neke pare”.

Ranije ste bili mnogo bliži sa Brenom, što ste se udaljile?

“Vreme nosi svoje. Breni sam nekad bila gost na turneji po Nemačkoj, tri meseca smo pevale zajedno. Bio joj je pun pogodak što je mene zvala za gosta. Te turneje bile su naporne, ali ja sam je svaki dan zasmejavala, poznato je da ja uvek zabavljam celo društvo. Tad smo išle autobusom sa Beogradskom estradom 400 kilometara. Brena je u stanju da ćuti ceo put, ali sa mnom je umirala od smeha. Bila su to lepa vremena”.

Zašto Vas koleg stalno napadaju?

“Ako me neko čačne, normalno je da neću da ćutim, ali poštujem kolege i ne volim da ulazim u konflikt sa njima. Ugledala sam se na Cecu Ražnatović, ona ništa ne demantuje. Postala mi je uzor kako reaguje na priče javnosti”.

Nada Topčagić kaže da ste je Vi uništili. Na koji način ste to uradili?

“Nije ništa bilo, neću više o tome. Šta je bilo, bilo je”.

I sa Katarinom Živković ste se raspravljali?

“Katarina Živković je veoma fina i kulturna devojka, a ima pevačica koje dignu nos, prođu pored tebe, ne kažu ni dobar dan. Nikad se mi nismo svađale, to je bila razmena mišljenja”.

Razvedoše se Dajana Jakšić, Nataša Bekvalac i Vaša miljenica Katarina Grujić osta bez dečka. Jel teško živeti s pevačicom?

“Jedan se otegao, drugi se protegao, ne treba da se sekiraju, samo nek uživaju i nek ih menjaju”.

Kada ćemo Vas gledati kao tajnog člana žirija Zvezda Granda?

“Mene su prvu pitali da budem u žiriju, ali morala sam za Kanadu, pa sam odbila ponudu. Otići ću ako me pozovu kao tajnog člana. Ja bih se trudila da bude zanimljivo, a ne da napadam ljude, to je glupo”.

Sad Vam je to pravi rijalti?

“Slažem se, baš ko rijaliti. Mnogo je ružno što jedni druge napadaju, odvratno je. Ja ne znam kome je zanimljivo da sluša onakve prozivke. Užasan im je način na koji prave šou, ako je to uopšte šou, postoji i drugi način da budu zanimljivi”.

Viki svi napadaju, čime je to zaslužila?

“Ne znam zašto napadaju Viki, ona je dobrica, jedva se brani od njih. Baš su je uzeli na zub, to nije u redu”.

Kako biste se Vi složili sa Karleušom?

“Šta mene briga za Jelenu Karleušu, reč jednu ne bih rekla protiv nje kada bih bila tamo. Ja pričam svojim jezikom, a ona svojim”.

Jel ona dobra za taj šou?

“Ona je dobra za scenski nastup, napravila je žena karijeru i ja to neću da osporavam. Interesantna je za šou-program i stvarno je zgodna”.

Rano ste proglašeni kraljicom narodne muzike. Jel su Vaše koleginice bile ljubomorne zbog toga?

“Niko mi nije rekao da mu smeta. Bili su ljubomorni, ali to su držali u sebi. Nisam ja samu sebe tako prozvala. Narod me je tako prozvao. U Kruševcu su se birali kraljica i kralj, publike me je proglasila kraljicom, a kraljem Miroslava Ilića. Međutim, Šabana je očigledno narod više prihvatio, pa ga je prozvao kraljem, preuzeo je Miroslavu titulu”.

Sa Zoricom Brunclik ste baš bliski. Kako Vam se čini u Pinkovim zvezdama i jel joj dajete neke savete?

“Ja sam sa Zoricom prijatelj, super se pokazala u Pinkovim zvezdama, ali vidim da je nije bilo nešto, verovatno ne može da izdrži te svađe i prepirke. Neće Zorica da dozvoli sebi da se tamo bruka dok je neko napada, treba da ode iz žirija”.

Jel Maja Nikolić preterala s napadima na Zoricu?

“Nemoj me, molim te, vući za jezik, ne znam da li je preterala, znaš kakvi su oni. Maja mene poštuje i voli, bile smo zajedno u rijalitiju i nije me nijednom nešto povredila. Kako se tamo ponaša, to narod neka proceni”.

Učestvovali ste u Parovima, Farmi, Dvoru, Velikom bratu, kad ćete opet u rijalitiji?

“Zasad ništa od toga, da je dobra ekipa, možda bih i ušla, ali neću kad nisu u mom rangu”.

Jel spremate nešto novo?

“Neću ja da štancujem pesme, izbacila sam pre godinu i po dana pesmu i dosta je, nek štancuju ovi što nemaju šta pametnije da rade”.