INTERVJU Kaja otvoreno o razvodu, svađama sa mužem, prelasku u Grand i zašto je srećna što njena ćerka ne odrasta u Srbiji!

Iako se očekivalo da će zauvek otići iz zemlje i uživati u luksuzu i lagodnom životu sa suprugom, svetski priznatim di-džejem i producentom Džunior Džekom, Kaja Ostojić Lućente odlučila je da se vrati na scenu. Nedavno je snimila svoj prvi singl za Grand i čini se da je spremna da krene i sa nastupima po klubovima, u čemu je pre udaje bila neprikosnovena. U razgovoru za SVET portal Kaja nama otkriva sve tajne života u Belgiji i komentariše sve ono što se o njoj u proteklom periodu pisalo.

Otkud ti u Grandu? Kakvi su bili uslovi koje ti je ponudio Saša Popović?

“U Grand sam otišla jer sam smatrala da mi je potrebna promena kad je izdavač u pitanju. Saša Popović je neko ko je definitivno mag kad je šou-biznis u pitanju i koji mi je pružio poverenje i dao mi sav medijski prostor, podršku i dobrodošlicu u njegove redove”.

Posle pesama “Ne možeš da sediš sa nama” i “Ona nekad” izbacila si “Ljubav preko interneta”. Kapitulirala si pred komercijalom?

“Oduvek sam pevala komercijalnu pop muziku i tu se nije ništa promenilo. Samo što sam nekad pevala pesme u kojima sam “demonstrirala silu” kad je moj vokal u pitanju, a nekad to nije bio slučaj jer nisam imala potrebu da držim čas pevanja svaki put nego prosto da pustim ljude malo da igraju uz to što pevam”.

Kako je tvoj muž reagovao na tu promenu muzičkog pravca?

“Ja nikada nisam promenila muzički pravac, samo pratim trendove. Moj muž generalno ne voli pop muziku, tako da sam njemu ostavila da se bavi svojom muzikom, a da se ja bavim svojom na način na koji ja mislim da treba”.

Mnogi se pitaju kako je moguće da nisi iskoristila to što ti je muž svetski poznat producent da se oprobaš na inostranoj muzičkoj sceni.

“Već sam u par navrata spomenula da se nas dvoje često sukobljavamo kad radimo zajedno u studiju i da, shvativši da nam nije neophodno, izbegavamo te sukobe. Jednostavno nismo kompatibilni na tom polju. Ali nikad se ne zna, nikad ne reci nikad”.

Kako ti se čini muzika koja je sada popularna u regionu? Rasta, Jala Brat, Nikolija su preuzeli primat bar kad je Jutjub u pitanju.

“Meni se to sve jako dopada. Meni je, kako bih ti rekla, mnogo prirodnije da mladi ljudi slušaju tako nešto nego da slušaju Šemsu i Sinana. Bez da me iko pogrešno shvati, ali ovo što je sada popularno negde može da se poveze sa onim što je popularno u svetu. Bolje i ovako nego da na nas gledaju kao na nekakvo pleme koje je zarobljeno u svom mikro kosmosu”.

Jesi li spremna da snimaš takve pesme zarad novca i popularnosti?

“Ne bih to snimala zarad novca i popularnosti, već zato što mi se to iskreno dopada. Pogotovo Jala i Buba, Rasta, Cobi… To su momci koji su jako nadareni producenti i meni je to sve na mestu”.

Odnedavno si član žirija u dečijem šou-programu “Neki novi klinci”. Kako ti se čine ovi u “Zvezdama Granda”?

“Ta deca predivno pevaju i srećna sam što mogu da im pomognem da budu još bolji, a mogućnosti su im beskrajne. Zvezde Granda malo slabije gledam, ali kad stignem da pogledam uvek mi drže pažnju jer prave sjajan šou-program”.

Da li Jelena Karleuša nekad preteruje?

“Što se nje tiče, ja tu ništa ne bih dirala. I mislim da je ona najviše doprinela tome da taj šou bude toliko gledan jer je takva kakva jeste i ja je podržavam u svakom smislu”.

Šta misliš o našoj ovogodišnjoj predstavnici na Evroviziji i ima li šansu da napravi neki uspeh?

“Tijana je sjajna pevačica i nadam se da će zablistati na Eurosongu. Mada, moram priznati da se nisam puno bavila time jer mi čitava ta manifestacija nije nešto preterano interesantna. Pogledam eventualno finale i to je to”.

Imaš li ambicije da se pojaviš na ovom takmičenju?

“Sigurno bi mi bila čast da predstavljam svoju zemlju jednog dana, ali iskreno to ne bi bilo neko ostvarenje mojih snova”.

Kakva je situacija u tvom braku? Nedavno se pisalo da se razvodiš.

“Ma ljudi vole da čitaju o razvodima i meni je to jasno kao dan, zato se pisalo i za mene. Ali ništa od toga, mi smo dobro”.

Pričala si da ti je muž ljubomoran, a u poslednje vreme te vidimo da stalno sama dolaziš u Beograd i gotovo svaku noć luduješ po klubovima.

“Kako vreme prolazi sve je manje i manje ljubomoran i mene to raduje. Nije tačno da svaku noć ludujem po klubovima. Ranije sam imala snage za to, sad sam se malo umorila a i iskreno, više mi prija neka lepa večera sa prijateljima uz dobru muziku nego klubovi i preglasna muzika i vraćanje kući u zoru. Volim ovo vreme i ove promene”.

Pričala si da si ponosna na ćerku. Pratiš li po medijima kako se ponašaju deca drugih poznatih ličnosti? Muškarci učestvuju u tučama, devojke su dan i noć po klubovima…

“Izuzetno sam ponosna na moju Nikolinu jer imam sve razloge ovog sveta da to budem. Pre svega jer je najbolji djak i divno dete, a potom i neko ko ima interesovanja za puno dobrih stvari koje bi je mogle držati na pravom životnom putu. Ali drago mi je da sam je odvela iz Srbije jer je Srbija zemlja izgubljenog vremena, iskušenja, previše druženja i sigurno bi joj drustvo odvraćalo pažnju od škole i bitnih stvari… Ja obožavam Beograd i Srbiju, ali u Briselu definitivno živim mirniji i zdraviji život. Tako i ta deca nekako sve rade pre vremena i uglavnom odu stranputicom”.

U čemu druge poznate majke greše?

“Greške su uglavnom svedene na loš i nedovoljno otvoren odnos sa svojim detetom i manjak vremena provedenih sa detetom. Ja sam imala tu sreću da sam mogla da joj se posvetim onda kad je počela da ulazi u te neke krizne tinejdž godine i da ne propustim ni jednu njenu “nerešivu” situaciju kojih je sada bezbroj”.

